Reabren pollerías en Chilpancingo, reportan pérdidas de miles de pesos

Después de varios días, reabrieron las pollerías del mercado Baltasar R. Leyva de Chilpancingo, Guerrero; el asesinato de seis trabajadores de una distribuidora de pollos durante el fin de semana los hizo bajar la cortina, pero por este cierre reportan pérdidas económicas por miles de pesos.

A su operación normal regresaron solo 25 de los 32 comerciantes dedicados a la venta de pollo en ese mercado.

Al ser cuestionados por Fuerza Informativa Azteca (FIA) sobre si se sienten seguros con la reapertura de sus locales, algunos expresaron su sentir:

“No, no tanto; pediríamos a las autoridades que no se fueran, que estuvieran así siempre no solo cuando pasa esto, porque nunca había habido seguridad aquí", indicó un comerciante.

Las pérdidas económicas para los comerciantes fueron cuantiosas, en algunos casos son hasta de 70 mil pesos diarios, es decir, en los tres días las pérdidas fueron de más de 200 mil pesos por cada local.

Se dispará precio del pollo

“Ahorita lo que subió es el pollo pero por pieza, el pollo entero así está 220, entero, ahorita disminuyó por más ya son tres días que no se había abierto. Afectó porque muchos clientes ya no vinieron hoy. Nosotros aquí vendemos 50 pollos y ahora vendimos muy poquito, como 15", relató otro comerciante.

Autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo desde el fin de semana, tras los hechos de violencia en la zona.

“Las principales inquietudes tanto de comerciantes como de personas que vienen a hacer sus compras al mercado es el tema de la seguridad, nos dicen que no los dejemos y que quieren la seguridad de manera permanente y es lo que se ha estado realizando.”, indicó Martha Icela Vázquez Adame, secretaria de Seguridad Municipal.

Aseguran que existen las condiciones necesarias para que no se vuelvan a repetir hechos de violencia contra los distribuidores de este producto de la canasta básica.



Pérdidas económicas por cierre

De acuerdo con algunos comerciantes, la noche del martes, autoridades de los tres niveles encabezados por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, acudieron a la Central de Abasto después de la nueve de la noche a supervisar las condiciones del mercado, el más grande de Chilpancingo.