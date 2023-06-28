Chimpancé ve el cielo por primera vez después de 28 años enjaulado

La reacción de una chimpancé al ver el cielo por primera vez se volvió viral en redes sociales. Su nombre es Vanilla, y pasó toda su vida encerrado en una jaula sin ver la luz del día.

En las imágenes se ve a Vanilla salir de una habitación para encontrarse con otro chimpancé, ambos animales se abrazaron por unos segundos, hasta que Vanilla se dio cuenta de su libertad y comenzó a disfrutar de todo lo que veía.

La reacción de emoción de Vanilla dio la vuelta al mundo, ya que la expresión de su cara lo decía todo, la chimpancé estaba feliz de ver por primera vez la luz del día y estar al aire libre, lejos de las jaulas en las que creció. Después de un rato, la chimpancé caminó por las áreas verdes de su nuevo hogar, acompañada de otros animales.

Chimpancé pasó 28 años encerrado en una jaula

Después de 28 años encerrada, Vanilla por fin fue liberada en una santuario en Florida, Estados Unidos, donde vivirá junto con otros animales de su especie.

La chimpancé Vanilla pasó sus primeros años en una jaula de laboratorio de investigación médica, después fue trasladada a un santuario de vida silvestre en California, no obstante el lugar cerró en 2019 y ella al igual que otros chimpancés tuvieron que ser reubicados.

Por lo que en todos esos años nunca pudo ver la luz del día al aire libre, siempre la pasó encerrada en jaulas. Hasta hace unos días, cuando fue trasladada, junto a su compañero el también chimpancé Shake, al santuario Save the Chimps, una pequeña isla en Florida, encargada de resguardar a estos animales para su conservación.

La organización sin fines de lucro aseguró que Vanilla se integró muy bien al grupo familiar que vive en el santuario y disfruta su estancia ahí explorando, relajándose y acicalándose con los otros chimpancés del lugar.