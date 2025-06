Niños desafían bombardeos en Franja de Gaza: Practican skate con hambre y bajo fuego

Entre bombardeos y el hambre, niños desafían con skate la guerra. Estos pequeños no sólo hacen suertes encima de la tabla; también sortean los ataques que continúan cayendo sobre la Franja de Gaza.

Skaters en Franja de Gaza hacen frente a la guerra y al hambre patinando

Jóvenes patinadores, principalmente niñas, practican cinco horas a la semana, en los vestigios de un pequeño gimnasio en el barrio de los Olivos; cuentan cómo, a pesar de la falta de ayuda humanitaria, patinan con el estómago vacío.

“Sí, patino, pero esta mañana vine sin comer. Cada niño recibe un plato; la gente come una vez cada tres días”, explicó Rimas, una joven patinadora que impulsa a las nuevas generaciones en el skate.

“No pude encontrar nada, se les había acabado”, agregó la pequeña entrenadora.

Como rimas, otros jóvenes son entrenados por Rajab Al-Reefi, conocido como el ‘Capitán'; él empezó a practicar skateboarding desde 2014.

Rimas, el ‘Capitán’ y otros voluntarios enseñan a las futuras generaciones a deslizarse; aunque sólo cuenta con seis tablas para sus lecciones.

“Las sacamos de debajo de las casas destruidas. Las sacamos de entre los escombros para poder seguir adelante”, explicó el ‘Capitán’.

Practicar skate, un alivio frente al calvario de la guerra

También cuentan cómo han sido los más de 600 días en el enclave palestino.

“Hemos pasado por mucho. Hubo días muy dolorosos, muchos días sin comer. Otras veces, nos caían proyectiles de tanques, ahora mismo, aquí en Al-Zaytoun, estamos bajo orden de evacuación, pero no pasa nada, seguimos adelante, confiamos en Dios”, agregó.

“Intento que los niños no lo sientan, pero la última vez, durante el entrenamiento, dos niñas, no solo una, se desmayaron. Y supe que era por falta de comida. Incluso lo siento cuando patino, mientras me siento totalmente exhausto por el hambre. Ahora mismo, nos enfrentamos a la muerte en muchos frentes: no solo por los cohetes, sino también por el hambre”, sentenció el ‘Capitán’.

Esta es la realidad que se vive tan sólo en uno de los refugios temporales de la Franja de Gaza, en el que los más pequeños, buscan una distracción de la guerra que viven en carne propia.

