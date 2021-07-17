China confirma caso humano de gripe aviar H5N6; sin riesgo de epidemia

China confirmó un caso humano de gripe aviar H5N6 en un hombre de 55 años, originario de la provincia de Sichuan que actualmente se encuentra hospitalizado en la ciudad de Bazhong.

Tras la detección de este caso, las autoridades locales sacrificaron a varias aves de corral en los alrededores, dijo la emisora estatal CCTV, citada por Reuters.

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El hombre presentó fiebre y luego de someterse a una prueba, dio positivo a gripe aviar H5N6 el pasado 6 de julio. Los expertos consideraron que este caso es ocasional y “el riesgo de una epidemia invisible es extremadamente bajo”, añadió Reuters.

El virus H5N6 es una de las versiones de gripe que existen en el mundo, considerada potencialmente peligrosa que se detectó por primera vez hace ocho años, en Laos, un país del sudeste asiático.

Después, la gripe aviar H5N6 se extendió a China y a otros países; desde 2014, se han reportado 32 casos humanos y 19 muertes en Asia por gripe humana H5N6, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este caso humano es una enfermedad causada por un virus de la gripe que se transmite fácilmente entre las aves, en este caso H5N6, pero que rara vez provoca la infección en los humanos, detalló la doctora Nicole Robb de la Universidad de Warwick, citada por el organismo británico Science Media Centre (SMC, por sus siglas en inglés).

Hay una amplia variedad de virus gripales que circulan entre las aves, más de los que se encuentran entre los principales mamíferos huéspedes de la gripe, entre ellos, los humanos, los cerdos y los caballos.

Cepas de gripe aviar en China esporádicamente contagian a los humanos

Además del reciente caso de gripe aviar H5N6, en junio de este año se confirmó otro caso humano de gripe aviar H10N3 en un hombre de 41 años de la provincia de Jiangsu, en el este de China.

La Comisión Nacional de Salud de Beijing (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que en ese país asiático están presentes muchas cepas diferentes de gripe aviar y algunas infectan esporádicamente a personas, generalmente a las que trabajan con aves de corral.

Según información de BHC, retomada por Reuters, no hay indicios de que la gripe aviar H10N3 se pueda propagar fácilmente en humanos.

El hombre que se convirtió en el primer caso en contagiarse con esta cepa, a pesar de que fue hospitalizado, su condición se mantuvo estable. Luego de investigar a sus contactos más cercanos, no se encontraron otros contagios.

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