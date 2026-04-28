Explota taller de pirotecnia clandestino en Tultepec, Edomex; hombre terminó con quemaduras

Una fuerte explosión se registró la mañana de este martes 28 de abril en una vivienda ubicada en el barrio San Martín, en el municipio de Tultepec; un lugar que presuntamente era utilizado como taller de pirotecnia en el Estado de México.

Seguido del fuerte estruendo, la casa se prendió en llamas, dejando como saldo una persona con quemaduras graves, dos más con crisis nerviosas y el rescate de varias mascotas.

Fuerte explosión de pirotecnia en Tultepec, Edomex

Durante las primeras horas de este martes, una fuerte explosión asustó a vecinos de la calle cerrada de Minerva, luego de que un taller clandestino de pirotecnia se incendiara por la acumulación de este material.

El siniestro afectó un área de 150 metros cuadrados al interior de la casa, sin que el fuego se expandiera a zonas aledañas, según reportó la dirección de Protección Civil del Estado de México, dependencia que logró sofocar el fuego en cuestión de minutos.

Las causas del incendio apuntan a que la pirotecnia explotó, provocando daños en la sala, recámaras y cocina. Esta teoría se reforzó al encontrarse restos de cohetes conocidos como “buscapiés”.

¿Cuántos heridos dejó la explosión en el taller de pirotecnia?

Un hombre de aproximadamente 54 años, que presentó quemaduras en diversas partes del cuerpo, fue trasladado al Hospital Regional de Zumpango, donde se reporta estable.

De igual forma, paramédicos atendieron a dos personas que sufrieron crisis nerviosa tras el fuerte estallido. En el inmueble también fueron encontrados dos perritos, un gato y un cotorro, que de inmediato fueron puestos a salvo y entregados a sus dueños.

Por ahora, se desconoce si se presentará una denuncia contra los dueños de la casa por el almacenamiento de juegos pirotécnicos; sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a evitar su uso debido al riesgo de accidentes y muertes.

A esto se suma que el uso clandestino de pirotecnia, tan solo en el Estado de México, conlleva multas que superan los 3 mil pesos, además del arresto.

