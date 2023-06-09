¿China y Cuba pactaron para espiar a Estados Unidos? Esto respondieron Washington y Pekin

El Wall Street Journal publicó este 8 de junio que China llegó a un acuerdo secreto con Cuba para colocar una instalación de espionaje electrónico a unos 160 kilómetros de Florida para espiar a Estados Unidos; pero ¿qué tan real es esto?

De acuerdo con el medio estadounidense, dicha instalación permitiría a Pekín tener información de las comunicaciones electrónicas de Washington, además de vigilar el tráfico de barcos.

Añadieron que China prometió a Cuba pagar varios millones de dólares para que le permitiera espiar a Estados Unidos, por lo que el gobierno de Biden tenía “preocupaciones reales” sobre la relación de estos países.

¿China y Cuba espiarán a Estados Unidos?

Ante el escándalo, Patrick Ryder, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijo que no tenían conocimiento de que China y Cuba estén desarrollando un nuevo tipo de estación de espionaje.

En tanto, Carlos Fernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró que la publicación era “totalmente mentiroso e infundado”, también la calificó como una invención estadounidense destinada a justificar el embargo económico contra la isla desde hace décadas.

Cuba rechazó toda presencia militar extranjera en América Latina y el Caribe.

¿Cómo es la relación entre Estados Unidos, China y Cuba?

El supuesto acuerdo se da en un momento en que China y Estados Unidos intentan calmar las tensiones que se agudizaron después de que un presunto globo espía chino cruzó Estados Unidos y que el Ejército estadounidense derribó frente a la costa este en febrero.

Mientras que las relaciones entre Washington y La Habana siguen siendo tensas. El año pasado, el gobierno de Joe Biden revocó parcialmente algunas restricciones de la era del exmandatario Donald Trump sobre las remesas y los viajes a la isla, pero funcionarios cubanos las calificaron de medidas insuficientes.

