Mujer es embestida por un camión de pasajeros tras aparatoso choque en el Centro de Monterrey

Una mujer resultó gravemente lesionada tras un choque ocurrido la mañana de este jueves 22 de enero en el Centro de Monterrey, luego de ser embestida por un camión de ruta urbana, lo que desató una fuerte movilización de emergencia en la zona.

El accidente se registró en el cruce de las calles Isaac Garza y Serafín Peña, una vialidad de alto flujo vehicular en el primer cuadro de la ciudad, donde el percance generó daños materiales y afectaciones a la circulación durante varios minutos.

Choque con camión desata emergencia en el Centro de Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades viales, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil particular intentó cruzar la intersección y fue impactada de costado por un camión urbano de la Ruta 13 Alianza Real, que circulaba con preferencia.

El golpe fue de tal magnitud que el vehículo particular fue proyectado varios metros , terminando contra un poste de concreto y la fachada de un negocio, lo que generó alarma entre peatones y automovilistas que se encontraban en la zona.

Accidente en Monterrey deja mujer gravemente lesionada

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio tras el reporte al número de emergencias. La mujer fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital para su valoración médica, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de Protección Civil y Tránsito de Monterrey resguardaron el área para evitar riesgos adicionales, mientras se realizaban las maniobras de atención y liberación de la vialidad.

Camión involucrado en choque en el centro de Monterrey no llevaba pasajeros

Autoridades confirmaron que el camión urbano involucrado en el choque no transportaba pasajeros al momento del accidente, y que su conductor resultó ileso. Además, una camioneta que se encontraba estacionada en el área presentó daños menores tras el impacto.

Personal de Tránsito llevó a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar con precisión cómo ocurrió el accidente en el Centro de Monterrey.

Segundo accidente con camión urbano en Monterrey en menos de una semana

Este accidente se suma a otro choque registrado recientemente en Monterrey, también provocado por un camión de transporte público, lo que ha encendido alertas entre autoridades y ciudadanos.

Hace apenas unos días, una unidad de la Ruta 405 se estrelló contra el mercado Francisco Villa, en el cruce de avenida Félix U. Gómez y calle Libertad, en la colonia Moderna.

Aquel choque dejó dos personas lesionadas, cuantiosos daños materiales en varios locales comerciales y un conductor que se dio a la fuga, lo que obligó a desplegar un intenso operativo de emergencia y seguridad.