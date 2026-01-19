Camión de la Ruta 405 choca contra mercado en Monterrey: chofer huye y deja dos heridos

Choca en Nuevo León y se escapa. Un accidente vial de última hora generó alerta y movilización de cuerpos de emergencia en Monterrey, luego de que un camión urbano de la Ruta 405 se estrellara contra el mercado Francisco Villa, en el cruce de avenida Félix U. Gómez y calle Libertad, en la colonia Moderna.

El choque dejó dos personas lesionadas, daños materiales en varios locales y un conductor que se dio a la fuga, lo que activó un intenso operativo de atención y seguridad en la zona.

Choca camión, provoca destrozos, deja heridos y huye en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, el camión urbano circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Félix U. Gómez con dirección al norte. Al llegar a una curva, el chofer habría perdido el control del volante, provocando que la unidad se impactara de frente contra al menos tres locales comerciales del mercado, sorprendiendo a comerciantes y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey y personal del CRUM acudieron de inmediato tras el reporte al 911.

En el sitio se confirmó que el conductor del camión abandonó la unidad tras el impacto, mientras que dos personas resultaron lesionadas: un hombre de 37 años y una mujer de 63 años, ambos comerciantes que se encontraban en el local número 2 al momento del choque.

Las personas heridas fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas en ambulancias del CRUM para recibir atención médica especializada. El hombre fue llevado al Hospital Metropolitano, mientras que la mujer fue canalizada al Hospital de Zona 21 del IMSS, donde permanecen bajo valoración médica.

🚨 Un camión de ruta se volcó e impactó un comercio sobre la avenida Félix U. Gómez, dejando al menos dos personas lesionadas, en Monterrey.



Los primeros reportes señalan el colapso vial en dirección al municipio de San Nicolás. pic.twitter.com/OHdLiXzsPn — INFO7MTY (@info7mty) January 18, 2026

Autoridades informaron que el camión urbano quedó suspendido sobre la marquesina del mercado, por lo que se realizaron labores inmediatas para la eliminación de riesgos, acordonamiento del área y protección de peatones.

Más tarde, se llevaron a cabo maniobras con grúa para retirar la unidad siniestrada, mientras personal de vialidad se encargó del control del tránsito en la zona, que presentó afectaciones temporales.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para localizar al conductor responsable, determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.