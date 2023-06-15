Choque deja al menos 10 muertos en Carberry, Canadá

El choque entre un camión semirremolque y un auto en la ciudad de Carberry, Canadá, dejó un saldo de al menos 10 muertos. Ambulancias, patrullas y paramédicos llegaron al lugar del accidente para atender la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión semirremolque chocó contra un auto que normalmente transportaba a personas de la tercera edad y discapacitados. Este podría ser uno de los accidentes de tráfico más letales en la historia reciente de Canadá.

🇨🇦 | LO ÚLTIMO: Un grave accidente entre un camión y un autobús lleno de ancianos en Carberry, Manitoba, ha dejado 15 muertos y 10 heridos, según informó la Policía Montada del Canadá.



Los heridos han sido trasladados a hospitales locales. pic.twitter.com/D3QtiWXhkP — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) June 15, 2023

La Real Policía Montada de Canadá dijo que se estaban desplegando todos los recursos disponibles en el lugar. Las autoridades de salud de Manitoba dijeron que estaba en marcha una "respuesta de víctimas masivas".

"Se me rompe el corazón al escuchar la noticia del trágico accidente cerca de Carberry ", dijo la primera ministra de Manitoba, Heather Stefanson, en Twitter.

Los peores accidentes de tránsito de Canadá

En la vecina Saskatchewan, 16 personas murieron en abril de 2018 después de que un camión chocara contra un autobús que transportaba a un equipo de hockey juvenil en un camino rural. El camionero fue condenado a ocho años de prisión en 2019.