tva (1).png

Mueren dos pilotos por choque de aviones de la Fuerza Aérea Italiana

Durante una misión de entrenamiento se registró el choque entre dos aviones de la Fuerza Aérea Italiana; por este accidente murieron dos pilotos.

Aeronáutica Militar Italiana
Aeronáutica Militar Italiana|Twitter @ItalianAirFrorce

Escrito por: Odette González

Hoy 07 de marzo de 2023 ocurrió un choque entre dos aviones de la Fuerza Aérea Italiana, debido al impacto murieron dos pilotos durante un vuelo de entrenamiento; las aeronaves estaban sobrevolando la zona de la Villa della Longarina.

¿Qué aviones volaban los pilotos fallecidos en Italia?

Los pilotos estaban volando en aviones U-208 (aeronave de una sola hélice) en las inmediaciones del Aeropuerto Militar de Guidonia Montecelio, un pueblo cerca de Roma, Italia.

El identificador de estos aviones es Siai 208 Marchetti, toman el nombre de la compañía SIAI-Marchetti, una de las principales empresas aeronáuticas italianas.

El teniente coronel Daniele Ciprianode, de 48 años de edad y el comandante Marco Meneghello, de 45 años, fallecieron en este trágico evento.

Durante el choque, uno de los aviones cayó en el campo del aeródromo cercano, mientras que el otro se estrelló contra un auto estacionado, en la calle del pueblo Via delle Margherite.

¿Cuál fue la causa del choque de los aviones de la Fuerza Aérea Italiana?

Aún no se sabe con certeza cuáles fueron las causas que llevaron al choque entre los aviones, aunque algunos testigos mencionaron que uno de los aviones perdió un ala y posteriormente chocaron. La Fiscalía y la Inspección Aeronáutica abrirán una investigación para encontrar las razones del accidente.

La primera ministra italiana, Giorgina Meloni, expresó en su cuenta de Twitter su pésame a las familias de los pilotos: “La muerte de los dos pilotos del Ejército del Aire desaparecidos en el accidente aéreo de Guidonia nos llena de dolor. En nombre del Gobierno expreso mi más sentido pésame y cercanía a las familias, compañeros y Ejército del Aire. Nuestras oraciones están con ellos.”

De igual manera, el Ministerio de Defensa Italiana expresó sus condolencias: “La Defensa y el Min. Guido Crosetto expresan su más sentido pésame y abrazan a los familiares de T.Col. Giuseppe Cipriano y el mayor Marco Meneghello Aeronautica Militare que desaparecieron trágicamente en el accidente aéreo en Guidonia”, dice otro tuit del Ministerio de Defensa.