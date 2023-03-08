Mueren dos pilotos por choque de aviones de la Fuerza Aérea Italiana

Hoy 07 de marzo de 2023 ocurrió un choque entre dos aviones de la Fuerza Aérea Italiana, debido al impacto murieron dos pilotos durante un vuelo de entrenamiento; las aeronaves estaban sobrevolando la zona de la Villa della Longarina.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023

¿Qué aviones volaban los pilotos fallecidos en Italia?

Los pilotos estaban volando en aviones U-208 (aeronave de una sola hélice) en las inmediaciones del Aeropuerto Militar de Guidonia Montecelio, un pueblo cerca de Roma, Italia.

El identificador de estos aviones es Siai 208 Marchetti, toman el nombre de la compañía SIAI-Marchetti, una de las principales empresas aeronáuticas italianas.

El teniente coronel Daniele Ciprianode, de 48 años de edad y el comandante Marco Meneghello, de 45 años, fallecieron en este trágico evento.

Oggi in un tragico incidente aereo hanno perso la vita due piloti esperti dell @ItalianAirForce Esprimo la mia più sentita vicinanza ai loro familiari ed a tutte le donne e gli uomini dell'Arma azzurra. Cieli blu a Giuseppe e Marco 🇮🇹 #AeronauticaMilitare pic.twitter.com/xrbaAaLH9J — Isabella Rauti (@isabellarauti) March 7, 2023

Durante el choque, uno de los aviones cayó en el campo del aeródromo cercano, mientras que el otro se estrelló contra un auto estacionado, en la calle del pueblo Via delle Margherite.

¿Cuál fue la causa del choque de los aviones de la Fuerza Aérea Italiana?

Aún no se sabe con certeza cuáles fueron las causas que llevaron al choque entre los aviones, aunque algunos testigos mencionaron que uno de los aviones perdió un ala y posteriormente chocaron. La Fiscalía y la Inspección Aeronáutica abrirán una investigación para encontrar las razones del accidente.

#Italia 🇮🇹 Accidente aéreo

Dos aviones militares ultraligeros Sai Marchetti 208 de entrenamiento militar chocaron en el aire, cerca de Guidonia Montecelio, en Roma. Un avión se estrelló en medio de un campo y el otro cerca de una zona residencial. Ambos pilotos murieron. pic.twitter.com/LEdaMBCVK3 — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@QuakeChaser35) March 7, 2023

La primera ministra italiana, Giorgina Meloni, expresó en su cuenta de Twitter su pésame a las familias de los pilotos: “La muerte de los dos pilotos del Ejército del Aire desaparecidos en el accidente aéreo de Guidonia nos llena de dolor. En nombre del Gobierno expreso mi más sentido pésame y cercanía a las familias, compañeros y Ejército del Aire. Nuestras oraciones están con ellos.”

La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie di dolore. A nome del Governo esprimo profonde condoglianze e vicinanza alle famiglie, ai colleghi e all’Aeronautica Militare. A loro vanno le nostre preghiere. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 7, 2023

De igual manera, el Ministerio de Defensa Italiana expresó sus condolencias: “La Defensa y el Min. Guido Crosetto expresan su más sentido pésame y abrazan a los familiares de T.Col. Giuseppe Cipriano y el mayor Marco Meneghello Aeronautica Militare que desaparecieron trágicamente en el accidente aéreo en Guidonia”, dice otro tuit del Ministerio de Defensa.