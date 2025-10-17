Choque de autobuses en la GAM deja 10 heridos; pasajeros acusan que “venían echando carreras”

Una imprudente carrera entre dos operadores de transporte público terminó en un brutal choque que dejó al menos diez personas lesionadas y un autobús incrustado dentro de un puesto de comida en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

El choque, ocurrido en el cruce de Poniente 146 y Norte 35, provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia para atender a los heridos, que incluían pasajeros y clientes del local de comida. Testigos y pasajeros de ambas unidades coincidieron en la causa del accidente: los choferes “venían echando carreritas” en plena vía pública.

¿Qué pasó en la colonia Nuevo Vallejo? Así fue el choque de camiones

“La culpa la tuvieron los dos, uno por quererle ganar y el otro por querer cruzar”, relataron en el lugar pasajeros. Su testimonio fue respaldado por la madre de otro joven que viajaba en la parte delantera de uno de los autobuses, quien confirmó que los camiones se venían “picudeando” en el trayecto.

La imprudencia de los conductores, uno de una ruta de Naucalpan y otro de Cuautitlán, culminó en una violenta colisión. La unidad de Naucalpan impactó por alcance al otro autobús, proyectándolo directamente contra un puesto semifijo de tacos.

Pasajeros y comensales heridos en la GAM

El accidente dejó un saldo de al menos 10 personas lesionadas, incluyendo pasajeros de ambas unidades y personas que se encontraban en el puesto de comida. “Salimos volando, tanto la gente que estaba comiendo como nosotros”, narró José Gutiérrez, vendedor del local afectado que se animó a hablar con los medios en el lugar.

Entre los heridos se encontraban personas de la tercera edad, menores de edad y adolescentes. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para valorar y atender a los lesionados.

Vendedores de la zona señalaron que la falta de un tope, que fue retirado hace tiempo y no ha sido reinstalado, ha contribuido a múltiples accidentes en ese mismo cruce, aunque ninguno de esta magnitud.

Los dos conductores involucrados en el choque fueron detenidos en el lugar por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.