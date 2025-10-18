Cruz Roja tiende puentes de ayuda en zonas afectadas de Veracruz

Llegó a Veracruz la Cruz Roja, una de las instituciones más emblemáticas y respetadas del país, pero no vino a borrar una tragedia, sino a abrazar y a hacer sentir a las familias damnificadas en desgracia que no están solas.

“A la Cruz Roja la sostienen ustedes, por eso le pueden exigir a la Cruz Roja. Es para el servicio de todos ustedes sin ninguna condición”, dijo Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana.

Con chalecos blanco y rojo, desplegaron una extensa red de atención en la colonia Granjas de Poza Rica. “Nos motiva a seguir adelante, porque sí vemos que sí hay esta humanidad más que todo”, expresó Rosa María Bautista, damnificada.

Traían 18 ambulancias para brindar atención prehospitalaria, kits de limpieza, despensas y colchones.

“Hemos repartido 240 toneladas de ayuda humanitaria”, informó Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana.

También trajeron equipo de alta telefonía para comunicar a las familias. “La Cruz Roja es la mera verdad. Cuando piden ayuda, pues sí tenemos que ayudarlas”, comentó Karla María Juárez, damnificada.

“Es increíble lo que sucedió y cada ayuda que ellos aportan, que nos dan, es muchísimo”, expresó Gerardo Olivo, damnificado.

Tras esta asistencia humanitaria, este inconfundible símbolo de costura social llegó a Álamo a formar otro puente entre el dolor y la esperanza.

“Le cambias la mentalidad a la gente. Se sienten acompañadas, sienten que alguien está con ellos, como que es el primer paso para el cambio”, dijo Oswaldo Ficachi, delegado estatal de la Cruz Roja.

En Álamo, la Cruz Roja Mexicana no vino a reconstruir casas. Llegó a formar nuevos muros, pero en su alma interna, para que ellos puedan salir adelante.

