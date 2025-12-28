Logo Inklusion Sitio accesible
Dos helicópteros chocan en el aire en Nueva Jersey; hay un muerto

Las autoridades de Estados Unidos informaron que el choque de los helicópteros ocurrió en medio del aire la mañana de este domingo.

Escrito por:  César Contreras

Un choque de dos helicópteros sucedió la mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025 en Nueva Jersey, Estados Unidos, lo que dejó un saldo fatal de una persona muerta y una más con severas lesiones.

El accidente ocurrió en medio del aire, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense en la comunidad de Hammonton. Cuerpos de emergencia recibieron el reporte del incidente alrededor de las 11:25 horas de este domingo, tras lo cual los bomberos acudieron a apagar la llamas de uno de los helicópteros, de acuerdo con Kevin Friel, del departamento de Policía de Hammonton.

