“Descarado”: Christian Nodal comparte foto con su hija por el Día del Padre; las redes lo tunden

Christian Nodal sigue dando de qué hablar después de que anunció su relación con la cantante Ángela Aguilar. Tenía apenas 3 semanas de haber confirmado su separación con la rapera Cazzu, con quien tuvo una hija llamada Inti.

Previamente, el intérprete de “Botella tras botella” borró todas las fotos de su bebé de su cuenta de Instagram. Posteriormente hizo oficial su nueva relación con la hija de Pepe Aguilar. Las redes no se lo perdonaron, principalmente los fans de Cazzu, quienes lo tacharon de insensible

“Hablando en serio, que miedo encontrarte con alguien como Nodal, tiene 0 responsabilidad afectiva, ni siquiera sabe que es lo que quiere para él. No le importó dejar a su hija, no se esperó ni siquiera a que cumpliera el año para irse y empezar una nueva relación, no le importó hacer oficial su relación con Angela sabiendo que su relación con Cazzu acaba de terminar, no le importo como Cazzu la MAMÁ DE SU HIJA pudo sentirse. Que miedo relacionarte con alguien como él, que no sabe qué es lo que quiere, ni conoce la empatía, no le importa si sus acciones pueden lastimar a otros, solo va de relación, en relación, no se toma el tiempo de sanar, no se toma el tiempo de enfocarse en él… A esta persona no le importa nadie, solo él. Nodal es todo lo que NO esta bien”, dijeron usuarios.

Christian Nodal se autofesteja el Día del Padre

Sin embargo, hoy en el Día del Padre, Christian Nodal decidió compartir un emotivo mensaje para celebrar este día. Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre”, se lee en su historia publicada en Instagram con un collage de su hija y él.

Christian Nodal decidió compartir un emotivo mensaje para autocelebrar el Día del Padre. | Captura de pantalla

Redes sociales tunden a Christian Nodal: “Descarado”

Usuarios replicaron en X la fotografía del cantante para mostrar su desacuerdo en sus acciones. Algunos de los comentarios que hicieron son los siguientes:

“Nodal hace un collage EL MISMO para felicitarse EL MISMO por el Día del padre y le agradece el orgullo más grande a su hija a la que no ve hace más de dos meses”, señaló @whoisbeluu.

“¿Cómo ven al descarado de Nodal subiendo esta historia con Inti? Padre promedio mexicano tenía que ser, de esos que abandonan pero se las dan de buenos padres cada cierto tiempo y dicen que “sus hijos son su todo”, indicó @Angie_cinnamon.

“Escrito con Ángela a un lado, ¡genial!”; “Descarado”; “Qué foto más descarada. Le ha tomado el pelo a su hija desde antes de nacer. Celébrate solo”, señalaron.