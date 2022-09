Chuyita tenía 14 años y fue brutalmente asesinada en San Luis Potosí

En la comunidad de Derramaderos, Villa de Arista, San Luis Potosí, se respira tristeza, pues la adolescente de 14 años Chuyita, como la conocían sus familiares, amigos y conocidos fue localizada sin vida después una intensa búsqueda; con este caso ya suman ocho feminicidios en lo que va del 2022, esto de acuerdo a datos de la Fiscalía General del estado.

El rostro de Imelda Medina, su abuelita destrozada lo dice todo, sabe que no volvera a ver su nieta, a su amada Chuyita, quien fue localizada sin vida hace apenas unos días en Villa de Arista.

“Me siento muy triste, oigan yo nunca me voy a recuperar porque yo me hace falta mucho mi niña, porque mira mija yo me la dejaron chiquita... Yo también he batallado con ellas aquí se dormía conmigo en la cama este le digo que ya para las 9 de la noche ya estaba ahí aquí nada más llegaba de sus clases y hacer tarea ella era muy empeñosa y pues tenía muchos planes, oiga”, dice la abuelita desconsolada.

En un cuarto no solo compartian la cama y la devoción por la virgen morena sino los sueños que tenía Chuyita para salir adelante, pese a las adversidades económicas que siempre había tenido.

“Yo pensaba que todavía mija iba a venir viva pero la que me van diciendo que ya estaba muerta y una cosa muy fea porque pues es muy triste, muy triste porque ella todavía estaba chiquilla”, agrega la señora.

Con gran cariño y admiración recuerdan a Chuyita sus tres hermanas, tras buscarla desesperadamente por la región.

“Me llegó cuando andábamos en Arista, la andábamos buscando a mí me dijeron ya después cuando la habían encontrado y luego fuimos al lugar donde estaba, yo la quería ver pero no me dejaron verla sí es difícil para mí ella quería seguir estudiando”, relata su abuelita.

Tras ser localizada sin vida, la joven Chuyita fue llevada al panteón de la comunidad donde reposaran sus restos en medio del enojo y la impotencia de sus seres queridos.

Chuyita fue golpeada de la peor manera

Carlos Rodríguez, primo de Chuyita dijo que “hubo un enojo completamente y mucho más porque fue violentada, porque fue violada, porque fue muy pelado todo su cuerpo, fue quebrado sus manos sus brazos, le rasgaron esta parte, fue golpeada completamente de la peor manera si pareciera que fueran animales completamente los que le hicieron estos actos”.

El señor Jesús Rodríguez, padre de la víctima pide que se haga justicia pues considera que esto que le pasó a su hija puede repetirse de no tomarse cartas en el asunto.

“Para esperar a que ya veo, que no, no estoy a gusto con eso es lo que me dicen... pienso que no que no, algo anda algo algo está mal por eso yo quiero que se abra una investigación. No sé que hagan lo que deben de hacer para pues yo nomás quiero que si se haga algo para que ya no vuelva a pasar, ya mi hija ya no la voy a poder ver ya me van a poder ver y así pero sí quiero que no vuelva a pasar con otra gente con otra familia”, dijo el padre de la pequeña Chuyita .