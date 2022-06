Señas de Viridiana no están en el cuerpo que presentaron a su familia

La defensa de la familia de Viridiana Moreno presentará una denuncia por desaparición forzada contra quienes resulten responsables por las irregularidades y omisión en la investigación.

Asegurando que la familia no tuvo acceso a las carpetas de investigación.

“Ya tengo autorización de la familia para presentar una denuncia por desaparición forzada en contra de algunos servidores públicos del estado y será contra quien resulte responsable y durante la secuela de la investigación obviamente vamos a ir aportando las pruebas y unos videos ahí esos van a ser los básicos,” declaró Tomás Mundo Arriasa, abogado de la familia de Viridiana Moreno.

Por su parte, los padres de Viridiana Moreno Vásquez rechazaron que los restos que les presentó la Fiscalía General de Veracruz sean los de su hija.

La señora Aurora Vásquez, mamá de Viridiana aseguró que la joven cuenta con una cicatriz de cesárea y otra cicatriz en el cuello y ninguna aparece, entre otras señas específicas.

“Yo mi corazón de madre me dice lo que nos están entregando no porque yo tengo muchas señas de que mi hija tiene su cuerpo esas señas que yo sé que los vi no están, mi hija tiene un tatuaje en su brazo con el nombre de su hijo y esa parte de ese tatuaje no está, tiene una vacuna en su brazo y tampoco aparece,” explicó Aurora Vásquez, mamá de Viridiana Moreno.

“Que ya no podemos más no tenemos pruebas contundentes que nos digan si esa es,” agregó Enrique Moreno, papá de Viridiana.

La defensa de los padres de Viridiana indicaron también que solicitarán una prueba detallada de ADN.

“Por eso vamos a pedir la prueba de antropología forense para corroborar y cruzar ahora por qué no les han dado la información antes porque tanta secrecía,” finalizó Tomás Mundo Arriasa, abogado de la familia de Viridiana Moreno.

Más tarde, familiares y amigos de Viridiana Moreno se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa y agarrados de las manos solicitaron justicia y verdad en el caso de la joven que desapareció el pasado 18 de mayo cuando salió a una cita de trabajo en Cardel Veracruz.