¿Qué estados de México tienen alerta por el avance del gusano barrenador?

La presencia de una plaga destructiva mantiene en alerta a la comunidad médica y científica del país. Yasmín Alcalá, especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el denominado gusano barrenador del ganado corresponde a la etapa juvenil de la mosca Cochliomyia hominivorax.

El significado científico de esta especie se traduce como consumidora voraz de hombres, debido a su capacidad para nutrirse exclusivamente de tejido vivo.

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Aunque históricamente perjudicaba a los animales de producción, recientemente se detectó un contagio en un canino y el primer registro en una persona, lo que consolida una emergencia de salud pública en el territorio.

¿Cómo se contagia el gusano barrenador en humanos?

El insecto en su etapa madura no ejerce un rol parásito, ya que subsiste gracias al néctar de las plantas. Sin embargo, las fases tempranas dependen por completo de los organismos que invaden. El espécimen adulto posee una fuerte atracción por el flujo sanguíneo y ciertos fluidos corporales, incluyendo las secreciones oculares.

Para iniciar el proceso, la mosca deposita sus huevecillos en lesiones físicas, aberturas corporales o mucosas. Esta situación vuelve vulnerables a sectores específicos de la población, tales como individuos que carecen de un hogar y duermen en la vía pública, o pacientes con diabetes que experimentan una disminución drástica en la sensibilidad cutánea.

Síntomas del gusano barrenador: ¿cómo detectarlo a tiempo?

La infestation puede comenzar en heridas minúsculas, como la picadura de otro insecto o las marcas que deja el aretado en los animales de granja.

Un síntoma característico del avance de la larva es la emanación de un aroma sumamente putrefacto y fétido, acompañado de dolor agudo. En las mascotas, el malestar suele detonar conductas hostiles y un lamido constante en la zona afectada.

Las larvas, que alcanzan una longitud cercana a los 17 milímetros, se vuelven visibles al ojo humano al moverse activamente dentro de la carne.

La falta de atención médica oportuna propicia que el organismo se desplace hacia zonas profundas como la estructura muscular y ósea, generando infecciones secundarias que pueden resultar mortales.

Estados afectados por el gusano barrenador en México

Actualmente, la problemática afecta a 25 estados de la República Mexicana, registrando una acumulación de 23 mil 779 casos concentrados principalmente en la región sur y sureste. El origen de la dispersión se vincula con la evasión de insectos de un centro de producción biológica ubicado en Panamá.

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Agricultura y el SENASICA emitido con fecha del 25 de mayo de 2026, México registra un total de 2 mil 100 casos activos. La distribución por especies revela que los sectores más afectados son el bovino con 966 registros y el canino con 696, seguidos en menor medida por el suino con 162 y el equino con 129; asimismo, se destaca la confirmación de 27 contagios en humanos.

A nivel geográfico, la problemática se concentra principalmente en la región oriente y sur del territorio nacional, siendo el estado de Veracruz el que encabeza la lista con 256 casos, secundado por Puebla con 215, Oaxaca con 199 y Tamaulipas con 187 incidencias activas

Las condiciones meteorológicas adversas, el incremento global de las temperaturas, la transportación comercial de ganado en vehículos de carga y la deforestación desmedida crearon el escenario idóneo para su propagación.

La tala de zonas boscosas elimina las barreras naturales que frenaban el desplazamiento de la mosca, facilitando que invada a las especies silvestres y amenace con provocar un desequilibrio drástico en la cadena ecológica.

