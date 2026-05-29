“Welcome to Mexico City”: Taqueros y comerciantes aprenden inglés para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó en la Ciudad de México y no sólo en estadio o zonas turísticas; ahora los comerciantes de mercados públicos se preparan para recibir a miles de visitantes, extranjeros, aprendiendo inglés todo mientras venden tacos, carnitas y pozole.

En mercados como el de Huipulco y Plaza Mexicana del Sur, ubicados cerca del Estadio Ciudad de México, decenas de locatarios toman cursos intensivos para aprender frases básicas que les permitan comunicarse con los aficionados de distintos países durante el Mundial 2026. “Welcome to Mexico City” practican algunos comerciantes mientras ensayan cómo explicar ingredientes típicos de la gastronomía mexicana.

¿Por qué los locos están aprendiendo inglés para Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La razón principal es la llegada masiva de turistas internacionales que asistirán a los partidos y eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a la cercanía de estos mercados con el estadio mundialista, autoridades y comerciantes esperan un incremento importante de visitantes extranjeros, buscando comida tradicional mexicana.

🌮🇲🇽Locatarios de mercados públicos al sur de la Ciudad de México ya se preparan para recibir a miles de turistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™



En mercados como Huipulco y Plaza Mexicana del Sur, comerciantes toman cursos intensivos de inglés para aprender desde… pic.twitter.com/n1BcaBfJ88 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

Jesús Martínez, encargado del mercado Plaza Mexicana del Sur, explicó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias, que las clases están diseñadas para que cualquier persona pueda aprender expresiones básicas: “Son realmente clases muy cortas, en donde el mismo locatario puede tener acceso a pronunciarlas y entenderlas”, explicó. Además de aprender, saludos y frases simples, los comerciantes también trabajan en traducir menús y cartas para explicar qué contienen los platillos típicos mexicanos.

¿Qué frases y palabras en inglés están aprendiendo los comerciantes?

Aunque para muchos, aprender inglés en pocas semanas representa un reto, algunos locatarios ya practican palabras, relaciones con alimentos y bebidas. Sandra, comerciante en un mercado, reconoció que el tiempo es limitado: “no vamos a aprender mucho porque son tres semanas pero mínimo un “hola, Orange Juice”, comentó entre risas.

Otros comerciantes se centran en explicar platillos más complejos, Guadalupe locataria del mercado de Huipulco, incluso ensaya cómo describir una alambre en inglés, usando las palabras como Sweet Pepper, Onion, Beef y Cheese. El objetivo es el de facilitar la comunicación, mejorar la experiencia de los turistas durante el torneo. Hasta cuando duran las clases de inglés, los cursos son impartidos por la Secretaría de desarrollo económico de la Ciudad de México y concluirán el próximo 5 de junio pocos días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además de preparar a comerciante las autoridades buscan proyectar una imagen más internacional y turística de la capital mexicana. Mientras el mundo se prepara para mirae hacia México durante el Mundial 2026, en los mercados ya se vive otra competencia, la de aprender como contarle nuestra gastronomía al planeta, y el fútbol se convertirá en una oportunidad para transformar la forma en que Mexico recibe el mundo.