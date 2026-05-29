¡Puebla bajo el veneno! 33 años de ecocidio en el basurero de Chiltepeque desatan crisis mortal de cáncer

Un activista logró registrar la devastación ecológica absoluta que padece el estado de Puebla, exponiendo ante la opinión pública las criminales condiciones en las que opera el viaducto subterráneo del depósito de desechos de Chiltepeque.

Las crudas imágenes recolectadas captan el punto exacto donde emana un espeso torrente de fluidos altamente tóxicos provenientes de la descomposición de los residuos, los cuales fluyen sin freno alguno hasta desembocar en los depósitos de Valsequillo.

¡El foco de la infamia! Lixiviados envenenan el agua y los campos de Puebla

Esta alarmante situación asfixia la salubridad de toda la región, debido a que este peligroso cóctel químico es utilizado de manera negligente para las labores de irrigación en un área que abarca 34000 hectáreas destinadas a la siembra y producción de los alimentos que consumen los ciudadanos.

Esta dolorosa problemática socioambiental representa la consecuencia directa de un atropello que se ha extendido con total impunidad a lo largo de 33 años consecutivos.

De acuerdo con las declaraciones de Darinel Keller, este desastre persiste en pleno 2026 bajo el cobijo y la protección descarada de las autoridades pertenecientes a las tres instancias gubernamentales del país.

El impacto de la polución es tan agresivo que, a una distancia de varios kilómetros del epicentro del confinamiento de basura, todavía se detecta el escurrimiento de componentes letales que ya han cobrado la vida de decenas de caninos en las inmediaciones.

Durante el recorrido para documentar este infierno ecológico, Azteca Noticias sufrió agresiones físicas mediante el lanzamiento de piedras, en un cobarde intento por censurar la cobertura y amordazar la verdad.

Muerte masiva de animales y el ecocidio

A raíz de la indignación provocada por la difusión de la evidencia videográfica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dictaminó un cierre provisional y restringido de las instalaciones del basurero; sin embargo, para las familias afectadas la justicia llega muy tarde, pues el daño es irreparable.

Pobladores locales sostienen con profundo dolor que la exposición prolongada a estas sustancias nocivas ha provocado el fallecimiento de múltiples personas debido a padecimientos oncológicos durante los últimos 33 años.

Madres que enfrentan tumores malignos y descendientes que nacen con complicaciones de carácter congénito son el doloroso saldo de esta contaminación. Los habitantes claman que se están muriendo lentamente mientras el Estado permanece completamente cruzado de brazos ante la tragedia médica.

Tres décadas de impunidad: El cáncer que mata lentamente a familias enteras

Los habitantes de las comunidades aledañas manifiestan que las afectaciones a la salud pública son permanentes e irreparables. Los estragos médicos también incluyen casos familiares donde las madres enfrentan tumores malignos mientras que sus descendientes nacen con complicaciones de carácter congénito, detonando reclamos generalizados ante la apatía institucional y el lento deterioro de la población.

La respuesta del poder: Persecución y calumnias desde el micrófono oficial

En lugar de brindar soluciones y resguardar la salud de las comunidades, la respuesta institucional ha sido la intimidación y el hostigamiento hacia las víctimas, extendiendo la agresión hasta los espacios informativos de la administración pública.

De manera indignante, desde los canales oficiales se ha señalado a los inconformes de ser peones pagados por partidos opositores como Acción Nacional con el único fin de desestabilizar al gobierno.

Ante estos infundados ataques, el promotor de la denuncia acusó la existencia de una gestión gubernamental autoritaria y represiva que prefiere malgastar los recursos del erario público en difamar los hallazgos ambientales, optando por infundir temor y amordazar la libre expresión ciudadana antes que salvar vidas humanas.

