Lanzan Vigía, app de monitoreo para prevenir abuso sexual infantil

Una app para dispositivos móviles puede ayudar a detectar acciones de riesgo en las que se vean involucrados menores de edad. La aplicación Vigía está diseñada para monitorear el ambiente e identificar señales de abuso sexual infantil, acoso escolar, conocido como bullying, hasta consumo de sustancias y crisis emocionales, con el fin de alertar a padres o tutores del riesgo para el menor.

Dafna Viniegra, activista y cofundadora de ILAS A.C. (Infancia Libre de Abuso Sexual), habló en Hechos con Los Ruiz Lara sobre la utilidad de esta app móvil.

¿Cómo funciona el monitoreo de riesgo en la app Vigía?

Los tutores instalan Vigía en su teléfono y enlazan los dispositivos de los niños, como celulares, tablets, relojes inteligentes, sistemas de audio del coche y cámaras con micrófono. Entre más dispositivos se conecten, mayor es la cobertura.

El usuario programa horarios de activación y la app comienza a monitorear sonidos y patrones que podrían indicar peligro: palabras y frases clave, silencios, roces, gemidos, respiración agitada y otros indicios del entorno. Al detectar una señal de riesgo, Vigía envía una alerta inmediata al panel de control del adulto.

Alertas de riesgo infantil: qué hacer y cómo usarlas como evidencia legal

Al recibirse la notificación, el padre o tutor puede responder enviando una señal sonora para intentar interrumpir la situación.

Si no puede llegar al lugar, la alerta permite pedir apoyo a familiares, vecinos o personas de confianza para interrumpir la escena y proteger al menor. La herramienta además guarda grabaciones y transcripciones de los eventos, que sirven como evidencia para la familia.

La cofundadora de la organización ILAS A.C. explicó que Vigía no solo advierte, sino que pretende prevenir: “Es una herramienta de detección temprana para estos momentos en donde estamos trabajando y no estamos 100% seguros de que nuestros hijos están bien cuidados, resguardados y protegidos”, dijo.

Cuándo estará disponible la app Vigía para su descarga

Propuso que la instalación vaya acompañada de comunicación empática con los menores, para que comprendan que la herramienta busca protegerlos y no es un mecanismo de espionaje permanente.

También destacó que la aplicación entrega grabación y descripción textual de lo ocurrido, lo que podría servir como prueba familiar y, eventualmente, tener validez en procesos legales para evitar la revictimización.

Actualmente, la app Vigía es ofrecida en fase de adopción temprana y en aproximadamente tres meses estará disponible en tiendas de aplicaciones.

