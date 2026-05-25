¿Con quién se queda el perro? El nuevo dilema en los divorcios en México; esto dice la ley sobre los lomitos y los michis

En los divorcios ya no solo se pelea por los bienes materiales, ahora también las mascotas entran al centro de la conversación, y es que actualmente las parejas se dividen las obligaciones, gastos y cuidados de estos animalitos, pero ¿qué dice la ley sobre esto?

“Cada quien se quedaría con uno, ya lo tenemos decidido (...) Siempre nos hicimos responsables de alguno de los dos”, aseguró una pareja.

¿Qué dice la ley en México sobre las mascotas en un divorcio?

¿Qué pasa con los lomitos o michis? Actualmente, la ley ha hechos distintas adecuaciones para determinar con quién se queda el perro en caso de un divorcio en México, esto con el objetivo de proteger a las mascotas.

Según el abogado Víctor Carrillo, hoy en día las parejas o matrimonios pueden contemplar distintos factores en los convenios de divorcio como:

Quién va a ocupar la vivienda familiar

Cuánto corresponde por concepto de alimentos para ti y la mascota

Derecho de convivencia con el perro o gato.



“De qué manera se va a garantizar el cumplimiento de la obligación (...) También si nuestra otra parte va a tener derecho de convivencia con esta mascota, todo está regulado ahora”, explicó el abogado, durante una entrevista con Azteca Noticias.

El problema surge cuando ambas partes no se ponen de acuerdo, y no saben qué hacer con las mascotas.

“Bajo el cuidado de quien queda (...) Cuánto se va a aportar para su alimentación, los cuidados del veterinario, cubrir todas las necesidades de las mascotas”, compartió Víctor Carrillo, abogado.

El riesgo del abandono: Por esta razón la ley busca proteger a los animales tras un divorcio

Lo que pretende la ley es proteger a las mascotas. Y es que, según datos oficiales, se estima que cada año se abandonan cerca de 500 mil animales en México, y un divorcio no es la razón para que los lomitos o gatitos se unan a las estadísticas.

“Cuando nos separamos, nos divorciamos, pero ella no quería regresarme a mi mascota, puso varias condiciones”, compartió Johao Lira, un extranjero que luchó por recuperar la custodia de su perrita tras la separación con su pareja.