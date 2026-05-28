Democracia contra autoritarismo : Jóvenes ponen a prueba su capacidad de defender la libertad en final de “Change My Mind”

Kybernus, el programa de valor social del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, llevó a cabo la final de “Change My Mind” en la Universidad de la Libertad, un encuentro que buscó fortalecer las habilidades de argumentación y pensamiento crítico a través del diálogo abierto.

En esta actividad se reunieron algunos de los perfiles más destacados del debate en México. “Kybernus es el único espacio que queda en el país que está promoviendo este tipo de actividades”, aseguró Georgina Martínez, campeona nacional de debate político.

Se debe defender la democracia, coinciden asistentes a “Change My Mind”

Durante la jornada se realizó el conversatorio “Nueva Izquierda, Nueva Derecha”, en el que se habló sobre la libertad de expresión y las libertades individuales, dos valores fundamentales en cualquier sistema democrático.

Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad, moderó el conversatorio y dijo que es importante definir los principios democráticos que deben ser defendidos, más allá de las diferencias que existan entre partidos políticos.

Por su parte, el analista Fernando Belaunzarán señaló que actualmente un reto es defender la democracia frente al autoritarismo, porque se deberían construir alianzas que permitan la inclusión de todas las voces.

En la final de “Change My Mind”, la campeona nacional de debate político, Georgina Martínez, reafirmó que Kybernus es importante porque impulsa ejercicios de formación académica y pensamiento crítico, indispensables en el contexto actual.

El encuentro, que también tuvo la participación del analista Javier Lozano, concluyó con un llamado a defender el diálogo como herramienta esencial que fortalece la vida pública y democrática del país.

