“Hay que buscar la manera de salir adelante”: La historia de Daniel Alejandro, un joven repartidor en silla de ruedas que se convirtió en ejemplo de fuerza

¡Ejemplo de lucha y resiliencia! Daniel Alejandro Alatorre García, un joven de 20 años que trabaja como repartidor en silla de ruedas, que ha conmovido a todo México al demostrar sus ganas de trabajar, salir adelante y no rendirse ante los obstáculos de la vida.

La historia de Daniel Alejandro no solo impactó al país, también llegó hasta Ricardo B. Salinas Pliego e Italika, que buscan recompensar el esfuerzo que pone todo los días. Hoy, regaló una entrevista para Hechos Meridiano.

“No se rajen, no dejen que lo que esté pasando te jale para atrás (...) Hay que buscar la manera de salir adelante”, explicó el joven.

Con ayuda de sus amigos: Así adaptó Daniel su motocicleta en Jalisco para salir adelante

Daniel Alejandro, es un repartidor en silla de ruedas, que recorre cada día las calles de Guadalajara, Jalisco, para entregar comida y poder ganarse la vida honradamente, sin pedirle nada a nadie. Un empleo que tomó tras la muerte de su mamá.

El joven tapatío adaptó su motocicleta, con ayuda de dos de sus amigos, para poder llevar su silla de ruedas y facilitar su trabajo, demostrando que no existen pretextos cuando las ganas de superarse son más grandes.

Daniel Alejandro se viralizó tras la publicación de un video en redes sociales, que mostraba cómo es que este joven repartidor se subía a su motocicleta para después irse a trabajar, lo que conmovió a millones de usuarios.

“No hay límites, hay que buscar la manera de salir adelante”, declaró Daniel para las pantallas de Azteca Noticias.

Un ejemplo de fuerza: El joven repartidor que conmueve a millones en redes sociales

En el video se muestra a Daniel, quien avanza en silla de ruedas sobre la banqueta con una mochila de repartidor. Al bajar de la banqueta, el joven se sube a una pequeña rampa, que conecta con una motocicleta adaptada, con gran esfuerzo, logra alinear la silla y la asegura al vehículo,para después, con ayuda de sus manos, subirse a ella.

Mientras realiza esta maniobra en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, un transeúnte se detiene a observar con evidente admiración, intercambiando con él un breve saludo de respeto. Segundos después, el joven se incorpora al flujo vehicular de las calles, demostrando que no hay barreras que frenen sus ganas de salir adelante.

El video de Daniel ha conmovido e impactado a millones de mexicanos, tomándolo como un ejemplo de fuerza y dedicación, pues cuando se tiene ganas, no hay obstáculos que detengan.

