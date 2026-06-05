El niño genio mexicano que inspira el mundo: descubre la historia detrás de David “Da Vinci” Camacho

Por lo regular, cuando tienes diez años de edad, los niños se la pasan jugando y descubriendo sus pasatiempos favoritos; sin embargo, David “Da Vinci” Camacho ya habla siete idiomas, ha participado en proyectos relacionados con la NASA; fundó una empresa enfocada en la Inteligencia Artificial y ahora suma un nuevo logro: convertirse en escritor.

Su historia llama la atención de miles de personas en México, debido a que su coeficiente intelectual es de 162 puntos, una cifra que suele compararse con algunas de las mentes más brillantes en la historia. Pero detrás de los reconocimientos, David asegura que su principal objetivo no es presumir sus capacidades, sino ayudar a otros niños y jóvenes a descubrir su talento.

¿Quién es David “Da Vinci” Camacho y por qué causa impacto en México y el mundo?

David “Da Vinci” Camacho es un niño mexicano que se ha destacado por sus habilidades académicas, además de su interés en las ciencias espaciales, la tecnología y los negocios. Durante una entrevista con nuestros compañeros Hechos AM, explicó que su pasión surgió gracias a su curiosidad por aprender y a una experiencia que marcó su vida: participar en un programa relacionado con la NASA.

“Me di cuenta de qué necesitamos compartir la vida y las experiencias con otras personas”, expresó el niño genio. A partir de ese momento, decidió enfocar parte de su trabajo, en inspirar a otros jóvenes a perseguir sus sueños y desarrollar sus talentos.

¿Qué pasa cuando tienes un CI mayor al de Albert Einstein? 🤔



Este pequeños de diez años de edad habla 7 idiomas, fundó una empresa de IA y colabora con la @NASA. Pero su verdadero superpoder ha sido superar la adversidad. Hoy debuta como escritor y creador de una app emocional… pic.twitter.com/Od7DR4YZe0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2026

¿Como nació su libro “Enciende tu chispa”?

David presenta su libro “Enciende tu chispa”, una obra dirigida, principalmente a niños y adolescentes; según explicó, el texto nació al observar que a muchas personas aún encuentran aquello que los apasiona.

Para este niño genio mexicano, descubrir una vocación puede marcar la diferencia entre simplemente sobrevivir o disfrutar plenamente la vida: “quiero inspirar a las personas para que encuentren su pasión, su propósito y su disciplina”, reveló a cámaras y micrófonos de TV Azteca.

El bullying y la inteligencia emocional: los retos detrás del talento

Aunque su historia parece extraordinaria, David también ha enfrentado momentos difíciles, este menor también relató que sufrió experiencias relacionados con el bullying escolar, debido a sus diferencias académicas y personales, pero más allá de euedarse atrapado en esas experiencias, decidió transformar esas vivencias en un mensaje positivo para otros menores de edad que atraviesan situaciones similares.

Su consejo es claro: recordar que los momentos difíciles son temporales y apoyarse en las personas que los aman.

¡Un mensaje para niños y adultos! Más allá de los números, los idiomas o los reconocimientos, el mensaje central de David es que cualquier persona pueda desarrollar sus capacidades si encuentra aquello que realmente le apasiona.

Su historia demuestra que el talento puede abrir puertas, pero que la disciplina, la resiliencia y la inteligencia emocional son fundamentales para aprovechar las oportunidades en una época marcada por la tecnología y la inteligencia artificial. La historia de este niño genio mexicano plantea una pregunta para todos: ¿Ya encontraste aquello que enciende tu chispa?

