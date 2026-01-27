El intento de aferrarse al cargo: le dan la espalda a Romero Tellaeche en el CIDE

Luego de años marcados por protestas y denuncias, todo apunta a que la etapa de José Antonio Romero Tellaeche al frente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha llegado a su fin.

Aunque el ahora exdirector se resistía a dejar el cargo, el CIDE terminó por darle la espalda. El Sindicato del Personal Académico ya manifestó su respaldo a Lucero Ibarra Rojas, quien fue presentada oficialmente como directora interina.

Romero Tellaeche se negaba a dejar la dirección del CIDE

Previo a su salida, José Antonio Romero Tellaeche envió una carta al Órgano de Gobierno del CIDE , en la que sostenía que, de acuerdo con los estatutos de la institución, solo podía ser removido mediante una convocatoria expresa de dicho órgano.

Con ese argumento, se aferró al cargo incluso cuando las denuncias en su contra seguían acumulándose. Sin embargo, el respaldo institucional comenzó a diluirse.

Las expresiones de rechazo aumentaron entre estudiantes, investigadores y académicos, al tiempo que crecía el apoyo a una renovación en la dirección.

Un nombramiento polémico desde el inicio

Romero Tellaeche llegó al CIDE en 2021, en un proceso que fue ampliamente cuestionado por la comunidad académica. Diversos sectores señalaron que su designación fue irregular y que respondió a una imposición durante el gobierno de AMLO.

Desde el inicio de su gestión, comenzaron las acusaciones por hostigamiento laboral, particularmente hacia mujeres, así como señalamientos por crear un ambiente de persecución interna.

También fue acusado de modificar la normativa interna con el objetivo de mantenerse en el cargo, además de ignorar protestas estudiantiles que exigían su salida.

En 2022, enfrentó una acusación por plagio académico, lo que agravó aún más la crisis. El punto de quiebre llegó en noviembre pasado, cuando Romero Tellaeche demandó a la investigadora Catherine Andrews, quien previamente lo había denunciado por dicho plagio.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación #Secihti, @rosauraRuiz4, presentó a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del @CIDE_MX a integrantes del Consejo Directivo, el cual es el órgano de Gobierno de la institución. ➡️1/2 pic.twitter.com/5cvfmiW5hV — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) January 27, 2026

Lucero Ibarra Rojas asume como directora interina del CIDE

La tarde de este martes, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, presentó oficialmente a Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del CIDE.

La nueva titular se comprometió a privilegiar el diálogo con la comunidad, una de las principales demandas de estudiantes y académicos tras años de confrontación. Un enfoque que, aseguran, estuvo ausente durante la gestión de Romero Tellaeche.

Aunque se avecinan cambios, Romero Tellaeche dejó una institución fracturada, con desconfianza interna y un prestigio académico golpeado.