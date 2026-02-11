Reformas de Morena son señaladas de “timar” a la CIDH Corte admite recurso

¡En tiempo récord! La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar un recurso presentado por Germán Martínez Cázares, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) , en contra de la reforma al Poder Judicial, los cambios a la Ley de Amparo y la política de militarización en México.

El legislador panista informó que el organismo con sede en Costa Rica dio entrada formal al escrito, lo que implica que el caso será analizado dentro del marco de supervisión de sentencias previas emitidas contra el Estado mexicano. Según explicó, el gobierno federal no podrá desentenderse del procedimiento, ya que se trata de compromisos adquiridos por México ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Reforma judicial y militarización en México bajo revisión internacional

De acuerdo con el diputado, la solicitud se sustentó en resoluciones anteriores de la propia Corte Interamericana en casos emblemáticos como los de Rosendo Radilla, Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, donde México fue condenado por violaciones a derechos humanos. En aquellas sentencias, el Estado mexicano se comprometió a realizar ajustes estructurales en materia de control civil, justicia y protección judicial.

El argumento central del recurso señala que las recientes reformas podrían contradecir esos compromisos internacionales, particularmente en lo relacionado con la independencia judicial, el alcance del juicio de amparo y la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

“El tema ya no es solamente un debate interno”, sostuvo el legislador, al advertir que las modificaciones legales ahora están sujetas a escrutinio fuera del país. Afirmó que la admisión del escrito implica que la Corte notificó al gobierno mexicano, a las víctimas de los casos vinculados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, para que emitan su postura.

PAN acusa que México engaña al sistema interamericano.

PAN anticipa presión internacional y posible freno a la elección judicial tras admisión del recurso en la CIDH

El legislador del PAN sostuvo que la admisión del recurso por parte de la Corte Interamericana podría abrir la puerta a diligencias formales, incluso con la posibilidad de que se realicen audiencias en territorio mexicano para analizar el alcance de la reforma judicial. No descartó que el organismo internacional emita medidas provisionales o sanciones si considera que existen riesgos para la independencia del sistema de justicia.

En su planteamiento, el diputado señaló que la presión externa podría influir en el calendario previsto para la elección de jueces, al grado de aplazarla por un año. Afirmó que esa alternativa ya ha sido mencionada en distintos espacios, incluso por actores electorales, ante las dudas que rodean el proceso.

El panista fue especialmente crítico del modelo de elección judicial propuesto, al que calificó como una simulación. Según dijo, el recurso presentado ante instancias internacionales busca frenar lo que considera una distorsión del mecanismo democrático.

“El punto central es evitar que esta elección se convierta en una puesta en escena”, advirtió, al insistir en que el proceso, tal como está planteado, comprometería la autonomía judicial

