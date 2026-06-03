Irán ataca el aeropuerto de Kuwait y bases de EU como respuesta por ofensiva con misiles de Washington

El frágil acuerdo de alto al fuego en el Medio Oriente se encuentra al borde del colapso total luego de una violenta jornada de ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán, la cual ha provocado la condena unánime de los países de la región. La escalada militar alcanzó niveles críticos tras confirmarse que Irán lanzó una ofensiva coordinada contra objetivos estratégicos en Kuwait y Baréin, además de interceptar una embarcación en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.

La agresión de Irán se produjo como represalia inmediata a una operación del ejército estadounidense, que utilizó un misil Hellfire para impactar un petrolero con bandera de Botsuana cuando este se dirigía hacia un puerto iraní en la isla de Jarg. Entre los bombardeos perpetrados por Irán, el que generó mayor alarma internacional fue el que impactó directamente las instalaciones del aeropuerto de Kuwait. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país confirmó que el ataque civil cobró la vida de un ciudadano de nacionalidad india y dejó a más de 60 personas heridas, convirtiéndose en uno de los golpes con mayor saldo de lesionados en la región desde que iniciaron las hostilidades. El gobierno kuwaití calificó el suceso como una "flagrante agresión" a instalaciones vitales que mina la estabilidad regional, una postura secundada con dureza por potencias vecinas como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordán.

🚨 مطار الكويت بعد الهجوم الإيراني الغادر.



اللهم احفظ الكويت وكافة الدول العربية من الحقد الفارسي التاريخي. #الكويت_في_قلوبنا pic.twitter.com/igfIWHcDhx — الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) June 3, 2026

Tensiones entre Trump y Netanyahu en plenas negociaciones

El recrudecimiento del conflicto coincide con un momento de alta fricción política entre Washington e Israel. El presidente Donald Trump manifestó estar "perturbado" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debido a las amenazas de este último de bombardear Beirut, la capital del Líbano, justo en momentos en que la administración estadounidense trabaja a contrarreloj para rescatar el acuerdo de paz con Irán.

Mientras el mandatario estadounidense intenta contener los frentes diplomáticos en una nueva ronda de negociaciones programada para hoy entre Israel y el Líbano en suelo americano, la violencia en el terreno no cesa. El ejército libanés denunció este miércoles que un ataque con drones israelíes en las inmediaciones de la ciudad sureña de Nabatiyeh impactó un vehículo militar, dejando a dos soldados heridos (entre ellos un oficial), lo que calificaron como un "ataque deliberado" contra el personal de las Fuerzas Armadas del Líbano. Con el aeropuerto de Kuwait dañado, misiones diplomáticas afectadas en Baréin y las negociaciones bajo fuego, las próximas horas serán decisivas para determinar si la diplomacia internacional logra frenar una guerra abierta en el golfo Pérsico.