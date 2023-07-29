Gusano prehistórico llevaba 46 mil años congelado; ¡científicos lo revivieron!

Un nuevo hallazgo le está dando la vuelta al mundo, en especial para los científicos y apasionados por la helmintología, la disciplina que entre sus estudios se ubica el comportamiento de los gusanos, pues siguen los descubrimientos respecto a los seres vivos invertebrados que fueron revividos tras más de 46 mil años.

Estos gusanos prehistóricos convivieron en la época de los mamuts y desde 2018 se reveló que llevaban milenios helados, por lo que su descongelamiento ha provocado una ola de conocimiento respecto a este tipo de organismos y nuestro planeta.

El gusano se encontraba a 40 metros de profundidad de la superficie en el permafrost de Siberia. El hallazgo fue publicado por la revista científica Plos Genetics, y aseguran que su estudio confirma que se trata de una especie nueva para la ciencia.

Se trata de panagrolaimus kolymaensis, espécimen que se recuperó desde 2002 y se descongeló por primera vez en el 2018, pero las recientes investigaciones "son esenciales para comprender los procesos evolutivos", aseguró Philipp Schiffer, uno de los miembros de la investigación, pues "los tiempos de generación pueden oscilar entre días y milenios".

Logran revivir un gusano congelado en el permafrost de Siberia durante 46.000 años. Además, este nuevo tipo de nematodo fue capaz de tener posteriormente descendencia en el laboratorio.https://t.co/VaKqRc6LPj pic.twitter.com/J7O1yMrdsv — Gorka Orive (@gorka_orive) July 29, 2023

¿Cómo revivieron al gusano tras más de 46 mil años congelado?

De acuerdo con Teymuras Kurzchalia, profesor emérito del Instituto Max Planck de Biología y Genética de Células Moleculares, los organismos en un estado criptobiótico pueden soportar la ausencia total de agua u oxígeno y tolerar altas temperaturas, por lo que "oscilan entre la vida y la muerte".

Esta investigación fue llevada a cabo por parte de científicos del Instituto de Problemas Fisicoquímicos y Biológicos de la Ciencia del Suelo de Rusia, quienes pudieron revivir a los primeros simplemente rehidratándolos, por lo que se trata de un ejercicio relativamente sencillo, pero que otorga un gran margen de aprendizaje.

"La supervivencia a largo plazo de los individuos de una especie puede dar lugar al resurgimiento de linajes que de otro modo se habrían extinguido", explicó Schiffer, pues dio a entender que estudiar este tipo de aclimatación de gusanos o seres vivos a través del análisis de sus genomas, permitirá desarrollar estrategias para combatir el calentamiento global.