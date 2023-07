¿Cuánto tiempo viviría una persona sin respirar en el espacio? Esto dice la ciencia

Los años pasan y la tecnología avanza, en el caso del espacio exterior cada vez es más frecuente que naves sean enviadas para cumplir con distintas misiones que están a cargo de astronautas; sin embargo, una de las preguntas más frecuentes para la población es por qué no se puede respirar en el espacio.

Estudios científicos han demostrado que el ser humano no puede mantenerse con vida si no recibe una fuente de oxígeno se estima que el límite que una persona puede aguantar sin respirar es de dos minutos, aunque, esto depende de distintos factores, como el estado de salud y la edad; sin embargo, las razones por las que el humano no sobreviviría en el espacio son otras.

¿Cuánto tiempo se puede respirar en el espacio?

¡Paren todo! La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha estudiado cuánto tiempo podría sobrevivir sin respirar en el espacio un astronauta, de quitarse el traje, sufriría una anoxia y en 15 segundos saldría todo el aire de sus pulmones; el experimento se dio luego de realizar estudios con animales enviados al espacio que sirvieron para ampliar el conocimiento sobre su tiempo de vida.

Por las condiciones en las que se encuentran, la NASA estima que el cuerpo se hincha al punto de dejar la piel totalmente tensa, esto porque la presión disminuye y el volumen aumenta, lo que origina que el agua del cuerpo se perciba con una sensación de calor.

¿Por qué no se puede respirar en el espacio?

El cuerpo humano funciona de manera sistemática y al momento de encontrar un fallo otras partes del cuerpo comenzar a deteriorarse, en el caso del espacio, el ser humano presenta la hipoxia, que es relacionada con el aumento de la altitud y por ende disminuye el oxígeno, los científicos estiman que el cerebro es la primera parte del cuerpo que se ve afectada al tiempo que consume el 25% del oxígeno.

Otras células mueren apenas 5 minutos después de dejar de respirar, lo que podría ocasionar un paro cardiaco o una muerte cerebral en las personas.