¿A cuánto está el dólar en México? Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves

¿Siguen las pérdidas en los mercados? La Bolsa Mexicana, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes tras el anuncio del alto al fuego en Irán.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV y el tipo de cambio en México para este 9 de abril 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores en abril 2026?

Un día positivo para la Bolsa Mexicana de Valores. El índice se ubicaba en 70,314.19 puntos, registrando una ligera variación positiva de 0.13%, equivalente a un avance de 92.43 puntos.

Además, se reporta un volumen de operación de 153,674,435 títulos, lo que refleja una jornada con movimiento moderado y una tendencia levemente al alza en el mercado accionario mexicano.

Así cierra Wall Street HOY 9 de abril 2026

El Wall Street cerró la jornada de este 9 de abril de 2026 con ganancias moderadas, impulsadas por un mejor ánimo de los inversionistas ante avances diplomáticos en Medio Oriente.

El índice Dow Jones subió 275.88 puntos (0.58%) para ubicarse en 48,185.80 unidades; el S&P 500 avanzó 41.85 puntos (0.62%) hasta 6,824.66 puntos; y el Nasdaq Composite ganó 187.42 puntos (0.83%), cerrando en 22,822.42 unidades.

El mercado logró recuperarse de pérdidas iniciales durante la sesión y mantuvo una tendencia positiva, apoyado principalmente por el sector tecnológico y el optimismo por una posible reducción de tensiones geopolíticas, aunque persisten preocupaciones por la inflación y los precios del petróleo.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 9 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 9 de abril de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.20 pesos la compra y en $13.29 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.80 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 9 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 9 de abril 2026, en 72 mil 050 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.35% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró pérdidas tas dos días consecutivos de ganancias.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 251 mil 546 pesos por unidad.

Precio del petróleo se desploma este jueves

El precio del petróleo subió 90 centavos, o un 1%, hasta los 95,65 dólares por barril al cierre de este jueves tras haber alcanzado un máximo de 99,50 dólares al inicio de la sesión.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. también redujo sus ganancias, subiendo 3 dólares, o un 3,2%, hasta los 97,39 dólares, después de haber alcanzado un máximo de sesión de 102,70 dólares.

Ambos índices de referencia cayeron por debajo de los 100 dólares por barril en la sesión anterior, registrándose el WTI su mayor descenso desde abril de 2020, ante el optimismo de que el alto el fuego propiciaría la reapertura del estrecho.

Con información de Reuters...