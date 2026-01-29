¿Se van de puentecito? Bancos en México confirman cierre de actividades en febrero 2026; qué día será

¡Qué no te agarren las prisas! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México suspenderán actividades para el mes de febrero 2026, pero ¿qué día ni abrirán y cuál es la razón?

¿Qué día suspenderán actividades en los bancos de México 2026?

Autoridades revelaron que los bancos en México permanecerán cerrados este lunes 2 de febrero 2025 debido a la aniversario de la Constitución, la cual se celebra el primer lunes del mes.

Banco Azteca, es la única institución financiera que mantendrá sus puertas abiertas durante todo el mes de febrero 2026.

Es importante aclarar que los bancos del país NO se tomarán el megapuente de febrero 2026 , ya este solo aplica para las y los alumnos de educación básica.

¿Qué servicios bancarios no estarán disponibles el 2 de febrero 2026?

Debido al cierre de bancos en México de este lunes, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:



Retiros y depósitos en ventanilla .

. Aclaraciones con gerentes bancarios.

Trámites de tarjeta de crédito o débito.

Las instituciones financieras únicamente suspenderán sus servicios el lunes 2 de febrero 2026, por lo que se espera que vuelvan a operar con normalidad el próximo viernes 26 de diciembre de este mismo año.

Banco Azteca, ÚNICA institución que SÍ abrirá este lunes

Banco Azteca sí ofrecerá servicios financieros este 2 de enero 2025, Año Nuevo; te compartimos el horario.

La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

¿Qué otros días no abren los bancos en 2026?

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2025, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.



16 de marzo 2026 - Conmemoración del natalicio de Benito Juárez, ocurrido el 21 de marzo.

- Conmemoración del natalicio de Benito Juárez, ocurrido el 21 de marzo. 2 y 3 de abril 2026 - Semana Santa. A pesar de que estas fechas no están en la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores afirma que en estas fechas los bancos no abrirán.

- Semana Santa. A pesar de que estas fechas no están en la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores afirma que en estas los bancos no abrirán. 1 de mayo 2026 - Actividades suspendidas por el Día del Trabajo.

- Actividades suspendidas por el Día del Trabajo. 16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.

- Conmemoración de la Independencia de México. 2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos

- Día feriados por el Dia de Muertos 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.

- Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre. 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

- Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.

-Celebraciones de Navidad. 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.