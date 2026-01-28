¡MEGA puente de 4 días! Fechas sin clases en febrero 2026: calendario SEP con fechas oficiales

Con el término del periodo vacacional invernal y el arranque de las actividades escolares, ha comenzado a circular información relevante sobre la primera interrupción prolongada de las labores académicas del presente año. Acá te dejamos las fechas de los días sin clases, de acuerdo con la SEP .

Las autoridades educativas han ratificado que el ciclo escolar 2025-2026 contempla un periodo de asueto de cuatro jornadas consecutivas, permitiendo que las familias organicen sus tiempos de esparcimiento tras el inicio de las actividades ordinarias de enero. Este descanso se encuentra debidamente estipulado en el esquema de 185 días de la Secretaría de Educación Pública.

Calendario escolar 2025-2026: ¿Cuándo es el primer mega puente de cuatro días?

El inicio de este primer gran puente del año está programado para el viernes treinta de enero y concluirá hasta el 2 de febrero inclusive. De esta manera, el retorno a las instituciones educativas se llevará a cabo de forma regular el miércoles tres de febrero. La configuración de este receso prolongado responde a dos motivos administrativos y legales distintos que coinciden en el calendario de la Secretaría.

En primera instancia, el viernes 30 de enero las aulas permanecerán vacías debido a la realización de la Junta de Consejo Técnico Escolar. Esta actividad, obligatoria para el personal administrativo y docente, exenta a los alumnos de asistir a clases.

Posteriormente, el lunes 2 de febrero se ha designado como una fecha de suspensión de actividades debido a la conmemoración oficial del Día de la Constitución Mexicana. Al unirse estas dos fechas con el sábado 31 de enero y el domingo primero de febrero, se consolida el primer descanso de cuatro días del calendario vigente.

Respecto a la cobertura de esta medida, la autoridad educativa ha sido enfática al señalar que la ausencia de clases aplica exclusivamente para los estudiantes inscritos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Esto incluye tanto a las instituciones de carácter público como a aquellas particulares que se encuentran integradas al Sistema Educativo Nacional. No obstante, se recomienda a la comunidad educativa verificar siempre el calendario específico, como el de ciento noventa días, para confirmar las disposiciones exactas según cada caso escolar.

Es importante destacar que el periodo de descanso no será idéntico para todos los sectores de la población. En el caso de los profesores, su receso se limitará a tres días, ya que el viernes deberán cumplir con sus responsabilidades profesionales dentro de los consejos técnicos.

