Las Bolsas de Valores son organismos que operan en el mercado de valores, donde se realizan transacciones mediante mecanismos continuos de subasta pública, por lo que es importante conocer el cierre BMV y Wall Street hoy martes 22 de noviembre.

¿Cómo cerraron los índices de Wall Street hoy martes 22 de noviembre?

Wall Street avanzó hoy martes 22 de noviembre en una sesión con bajos volúmenes de operaciones, ya que las previsiones de ventas de Best Buy disminuyeron el temor a que lainflación arruine la temporada de compras de fin de año en Estados Unidos (EU), en tanto que un repunte de los precios del petróleo ayudó a las acciones de energía.

Best Buy Co. Inc. se disparó como la acción con mejor desempeño en el S&P 500, después de que el minorista pronosticó una caída menor en las ventas anuales quela anunciada anteriormente y expresó su confianza en que un aumento en las ofertas y descuentos atraerá a más clientes.

Las ganancias en Best Buy ayudaron a impulsar el sectorminorista de S&P 500.

Según los datos preliminares de cierre en Wall Street:

El Promedio Industrial Dow Jones subió 395,94 puntos, o un 1,18%, a 34.096,22 unidades.

El índice S&P 500 ganó 53,72 puntos, o un1,36%, a 4.003,66 unidades.

El Nasdaq Composite mejoró 149,83 puntos, o un 0,36%, a 11.174,34 unidades.

Por el contrario, Dollar Tree Inc. fue el integrante del S&P 500 que tuvo peores cifras, lo que también limitó las ganancias del subíndice minorista, ya que la compañía recortó su pronóstico de utilidades anuales por segunda vez.

El sector energético brindó más apoyo a Wall Street, luego de que Arabia Saudita dijo que la OPEP+ se apegaría a sus recortes de producción.

Mientras los inversionistas continúan tratando de calcular el ciclo de los aumentos de tasas de la Reserva Federal, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, reiteró el martes que la reducción de la inflación sigue siendo fundamental para el banco central, un día después de respaldar un aumento de tasas más pequeño en diciembre.

BMV y peso mexicano avanzan en antesala minutas Fed y Banxico

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso mexicano avanzaron hoy martes 22 de noviembre tras una sesión errática a la espera de conocer esta semana las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) ydel Banco de México (Banxico) en busca de pistas sobre sus próximos pasos.

Por lo pronto, la jornada estuvo marcada por la participación de funcionarios del banco central estadounidense en distintos actos públicos. Por la mañana, la jefa de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, reiteró que reducir la inflación sigue siendo fundamental para el ente monetario.

La moneda doméstica cotizaba en 19.4221 por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación del 0.59% frente al precio de referencia de Reuters del lunes, poniendo fin a tres jornadas seguidas de pérdidas. Aunque más temprano llegó a ceder un 0.15% a 19.5680 unidades.

“Se espera que el nivel de 19.60 pesos por dólar sea una resistencia intermedia importante, que de no perforar mantendría al tipo de cambio entre 19.30 y 19.40 pesos por dólar”, dijo Banco Base en una nota de análisis.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ganó un 0.37% a 51,760.54 puntos, siguiendo un salto de las plazas en Nueva York y después de un feriado que mantuvo cerrados los mercados financieros locales el lunes.

Los títulos de la minorista Wal-Mart de Mexico encabezaron las alzas, con un 4.16% más a 74.29 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que sumaron un3.53% a 77.70 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) subieron en casi todos susplazos en la subasta primaria de valores gubernamentales. La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 9.70%, 33 puntos base por arriba de su remate previo.

“Estos ajustes de las tasas de los Cetes se presentan una semana después de la decisión de Banxico de elevar la tasa deinterés en 75 puntos base”, dijo Alberto Vargas, analista deIntercam Banco.

Con información de Reuters.