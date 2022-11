Las Bolsas de Valores son organismos que operan en el mercado de valores, donde se realizan transacciones mediante mecanismos continuos de subasta pública, por lo que es importante conocer el cierre BMV y Wall Street hoy miércoles 16 de noviembre.

¿Cómo cerraron los índices de Wall Street hoy miércoles 16 de noviembre?

En las acciones estadounidenses de Wall Street, el S&P 500 cayó hoy miércoles 16 de noviembre, debido a que un sombrío pronóstico de ventas de Target desató nuevas preocupaciones para los minoristas que se acercan a la crucialtemporada navideña, mientras que las acciones de semiconductores se desplomaron ampliamente después del corte de suministro de Micron.

Las acciones de Target Corp se desplomaron hasta un 16,9% debido a que un retroceso en el gasto de los consumidores a pesar de los fuertes descuentos también afectó sus ganancias del tercer trimestre, que no alcanzaron lasexpectativas del mercado.

Su sombrío pronóstico sacudió al sector minorista, confuertes caídas de las acciones de Macy’s Inc, Best Buy CoInc y Dollar Tree Inc .

Los títulos de Micron Technology cayeron después de que la compañía dijera que reduciría el suministro de chips dememoria y haría más recortes en su plan de gastos de capital.

El sector de la tecnología de la información del S&P500 y el índice SE Semiconductor de Filadelfiase hundieron.

“El mayor problema del sector son las ganancias deTarget y lo que eso significa para el gasto minorista y deconsumo en general. Creo que eso ha marcado el tono delmercado”, dijo Chuck Carlson, director general de Horizon Investment Services en Hammond, Indiana.

Según los datos preliminares de cierre en Wall Street:

El S&P 500 perdió 32,55 puntos, o un 0,80%, para terminar en 3.959,18 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 31,14 puntos, o un 0,09%, hasta las 33.561,78 unidades.



El Nasdaq Composite perdió 172,80, o un 1,52%, a 11.185,61unidades.

Las ganancias en áreas defensivas, los serviciospúblicos y los bienes de consumo básicos ayudaron a mitigar laspérdidas del S&P 500.

Pese a la advertencia de ventas de Target, los últimosdatos sobre las ventas minoristas en Estados Unidos sugirieronque el gasto de los consumidores se mantuvo estable y podríaayudar a apuntalar la economía en el cuarto trimestre.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,544.94 / -0.21% Dólar Spot: 19.3207 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) November 16, 2022

BMV retrocede y el peso mexicano avanza, atentos a próximos pasos Fed

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió hoy miércoles 16 de noviembre, mientras el peso mexicano avanzó tras haber escalado en la víspera a niveles no vistos en más de cinco meses, en un mercado en busca de pistas sobre el futuro del ciclo alcista dela Reserva Federal (Fed).

La sesión estuvo marcada por un sólido reporte de las ventas minoristas en Estados Unidos, el principal socio comercial deMéxico, y comentarios de la jefa de la Fed de San Francisco,Mary Daly, quien dijo que es razonable que el ente monetarioeleve su tasa a un rango de 4.75%-5.25% a inicios de 2023.

La moneda doméstica cotizaba en 19.2990 por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación del 0.28% frente al precio de referencia de Reuters del martes, contrarioa la tendencia del resto de las principales divisas de la región.

“Desde un enfoque técnico continúa la tendencia a la bajadel peso mexicano”, dijo la firma Banco Base. “Sin embargo, como se observó en la jornada anterior, los riesgos globales aún no terminan por lo que no se descarta episodios de volatilidad quepuedan presionar al tipo de cambio al alza”, agregó.

La moneda llegó a fortalecerse el martes hasta 19.2321unidades, un nivel no visto desde inicios de marzo de 2020,justo antes de la emergencia sanitaria en México por el Covid-19, aunque luego cedió todas las ganancias de la sesiónpara terminar en terreno negativo.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 0.21% a 51,544.94 puntos, después de tocar en lajornada previa su nivel más alto desde finales de mayo.

Los títulos del minero Grupo México encabezaron las bajas, con un 2.69% menos a 78.82 pesos, seguidos por los del banco Regional, que restaron un2.17% a 142.97 pesos.

En el mercado de deuda, el banco central colocó 25,000millones de pesos (1,295 millones de dólares) en Certificados dela Tesorería (Cetes) y Bondes F en una subasta extraordinaria.

Con información de Reuters.