¡Supera los 19 pesos! Cierre de BMV y Wall Street hoy 10 de noviembre 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 10 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 10 noviembre 2025?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró la jornada en 63,094.01 unidades, lo que representó una baja de 0.45%, equivalente a 282.12 puntos menos que la sesión previa.

Durante el día se registró un volumen operado de 152.1 millones de títulos, en medio de un entorno de cautela por parte de los inversionistas ante factores económicos globales y expectativas sobre la política monetaria.

Cierre de Wall Street hoy 10 de noviembre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 10 de noviembre de 2025 con alzas tras mantenerse con pérdidas por segundo día anterior.



S&P 500 perdió 1.12%, para cerrar en 6,720.32 puntos.

Nasdaq Composite disminuyó 1.90%, hasta las 23,053.99 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.84%, hasta las 46, 912.30 unidades.

Precio del dólar en México hoy 10 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 10 de noviembre 2025, en $16.85 pesos la compra y en $19.25 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 10 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 10 de noviembre de 2025, se ubica en 106 mil 46 dólares por unidad, registrando un leve aumento del 1.22% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 948 mil 925 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 10 de noviembre 2025

Para el cierre de este jueves, el precio del petróleo oscilo entre ganancias y perdidas, ya que los analistas se mantuvieron firmes en sus predicciones de que el aumento de la oferta superará la demanda en los próximos meses, mientras que las esperanzas de progreso en el fin del cierre del gobierno estadounidense aumentaron el apetito por el riesgo de los inversores.

