¡Sube el precio del dólar! Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados hoy jueves

Así fue el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y otros mercados financieros que registraron cambios importantes debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar, peso mexicano y petróleo para el primer jueves del mes.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves?

El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, registró una caída durante la jornada de hoy 5 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte más reciente de la BMV, el índice se ubicó en 68,379.42 puntos, lo que representa una disminución de 2.91%, equivalente a 2,048.61 puntos menos respecto a su nivel previo.

Además, se reportó un volumen de operación de 179,296,718 acciones, reflejando la actividad de compra y venta en el mercado.

Cierre de Wall Street hoy 5 de marzo 2026

Por otro lado, el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron la jornada del 5 de marzo con pérdidas en Wall Street, en medio de la cautela de los inversionistas ante el aumento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El Dow Jones cayó 784.67 puntos (1.61%) para ubicarse en 47,954.74 unidades, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.56% hasta 6,830.71 puntos y el Nasdaq perdió 0.26% para cerrar en 22,748.99, en un contexto de preocupaciones por el impacto que el encarecimiento de la energía podría tener en la inflación y en las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

¿A cuánto está el dólar en México este 5 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 5 de marzo de 2026, en $16.05 pesos la compra y en $18.34 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra el valor del Bitcoin hoy 5 de marzo 2026?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 5 de marzo 2026, en 73 mil 444 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 7.50% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un repunte tras varios días de pérdidas importantes debido al conflicto. Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 290 mil 217 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 5 de marzo 2026

Las cotizaciones del crudo mantuvieron su tendencia al alza durante la jornada de este jueves. Este incremento responde a la agudización del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán, situación que ha afectado la continuidad en la distribución del recurso.

Ante este escenario, diversas potencias productoras han optado por disminuir sus niveles de extracción, mientras que otros sectores han implementado estrategias para salvaguardar la disponibilidad del hidrocarburo en el mercado.

