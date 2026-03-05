¿Precio de pescados y mariscos por los cielos? Aumenta el costo para temporada de Cuaresma 2026 en México; lista de productos
El precio del pescado, mariscos y otros alimentos registraron un aumento para la temporada de Cuaresma 2026 en México, pero ¿cuál es el costo?
Este año preparar la mesa con todo lo necesario para la Cuaresma 2026 podría convertirse en un reto para el presupuesto de las familias mexicanas debido al aumento de precios que han impacto a México, pero ¿a cuánto está el kilo de pescado y mariscos?
¿Cuánto gastarán los mexicanos durante Cuaresma 2026?
¿Toca apretarse el cinturón? La Alianza de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el precio del pescado y los mariscos aumentaron un 14% en los supermercados del país, mientras que en los mercados tradicionales los costos subieron un 12%.
Los mexicanos gastarán alrededor de $3 mil 313 pesos durante la Cuaresma 2026, esto si deciden comprar sus productos en el supermercado.
En caso de adquirir alimentos marinos en los mercados tradicionales, el costo será de $2 mil 531 pesos.
¿A cuánto está el kilo de pescado en México en Cuaresma 2026?
¡A preparar la cartera! La ANPEC compartió la lista de precios para los pescados y mariscos durante la Cuaresma 2026:
- Mojarra - De $150 a los $164 pesos
- Sierra - De $200 a los $275 pesos
- Huauchinango - De $300 a los $365 pesos
- Camarón crudo - De $325 a los $499 pesos
- Camarón pacotilla - De $315 a los $394 pesos
Por otro lado, el costo de otros alimentos son los siguientes:
- Surimi - De los $174 a los $203 pesos
- Pulpo - De $310 a los $449 pesos
- Salmón - De $430 a los $546 pesos
- Medallón de atún - De $326 a los $418 pesos
Es importante tener en cuenta que el precio de los pescados y mariscos podría variar dependiendo de la zona y establecimiento al que acudas a adquirir los productos.
📷 Boletín completo: https://t.co/cHc3TCyt80 pic.twitter.com/ANz0c56iyU— ANPEC (@ANPECmx) February 24, 2026
Calendario de días en que no se come carne antes de Semana Santa 2026
Según la tradición católica, después del miércoles de Ceniza, todos los viernes a partir del 20 de febrero hasta el 27 de marzo 2026, los fieles deben evitar comer carne de res, cerdo y pollo, pero ¿cuáles son las fechas exactas? Te compartimos el calendarios completo.
- 20 de febrero
- 27 de febrero
- 6 de marzo
- 13 de marzo
- 20 de marzo
- 27 de marzo
- 3 de abril (Viernes Santo)
La Cuaresma y la Semana Santa, son una de las celebraciones más importantes para la religión católica, pues se conmemora la pasión y la resurrección de Jesús.