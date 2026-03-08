¿Se te acabó el gas LP? Revisa el precio para la semana del 8 al 14 de marzo en México

Para la semana del 8 al 14 de marzo de 2026, el precio del Gas LP en México se mantiene en un rango aproximado de 16 a 22 pesos por kilogramo en distintas zonas del país, mientras que el costo por litro oscila entre 9 y 12 pesos.

Cabe recordar que el precio de este combustible doméstico varía dependiendo de la región, por lo que el monto final puede cambiar entre estados y municipios de la República Mexicana.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante la semana del 8 al 14 de marzo de 2026, el precio más bajo del Gas LP se registra en el municipio de Zaragoza, Coahuila, donde el combustible se vende en $16.62 pesos por kilogramo y $8.97 pesos por litro.

En segundo lugar se encuentra el municipio de Hidalgo, en Coahuila, con un precio de $16.81 pesos por kilogramo y $9.08 pesos por litro.

Otras zonas donde el Gas LP se mantiene entre los precios más bajos del país son:



Camargo, Tamaulipas, con $17.41 pesos por kilogramo y $9.41 por litro.

Anáhuac, Nuevo León, donde el costo se ubica en $17.82 pesos por kilogramo y $9.62 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En contraste, el municipio de Comondú, Baja California Sur, registra el precio más alto del Gas LP durante esta semana, con $22.28 pesos por kilogramo y $12.03 pesos por litro.

Otros municipios donde el costo del combustible también se encuentra entre los más elevados son:

Loreto , Baja California Sur, con $22.14 pesos por kilogramo y $11.96 por litro.

Angostura, Sinaloa, con $21.91 pesos por kilogramo y $11.83 por litro.

La Paz, Baja California Sur, con $21.40 pesos por kilogramo y $11.56 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 8 al 14 de marzo de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP para esta semana se ubica en $18.95 pesos por kilogramo y $10.23 pesos por litro.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex) el costo también se mantiene en $18.95 pesos por kilogramo y $10.23 por litro, aunque el precio puede variar ligeramente dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 8 al 14 de marzo de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en Jalisco, el Gas LP se comercializa en $19.03 pesos por kilogramo y $10.28 pesos por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el precio del combustible se ubica en $18.96 pesos por kilogramo y $10.24 pesos por litro.

