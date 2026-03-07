¡Llena el tanque HOY! El precio de la gasolina da un respiro este sábado 7 de marzo 2026
Consultamos y encontramos para ti dónde está el precio de la gasolina más barata hoy sábado 7 de marzo 2026; elije si es el mejor momento para llenar el tanque.
Este sábado 7 de marzo de 2026 se mueven las tarifas de este combustible. En Azteca Noticias nos dimops a la tarea de consultar el precio de la gasolina en México y en qué puntos del país puedes encontrarla más barata para que puedas elegir.
Precio de la gasolina en México hoy viernes 6 de marzo
A nivel nacional, estos son los precios que encontrarás en la mayoría de las estaciones este viernes:
- Gasolina Regular: 23.25 pesos por litro
- Gasolina Premium: 25.61 pesos por litro
Diésel: 26.35 pesos por litro
Precio del gas natural vehicular hoy 6 de marzo
Para quienes utilizan alternativas más económicas, el gas natural vehicular presenta los siguientes rangos:
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en la CDMX hoy 6 de marzo
El costo de la gasolina en la capital se encuentra así en la Ciudad de México (CDMX):
- Regular: 23.34
- Premium: 25.86
- Diésel: 26.18
Precio de la gasolina en el Edomex hoy 6 de marzo
Estado de México (Edomex):
- Regular: 23.54
- Premium: 25.29
- Diésel: 25.85
Precio de la gasolina en Guadalajara hoy 6 de marzo
Jalisco (Guadalajara):
- Regular: 23.64
- Premium: 26.19
- Diésel: 26.29
Precio en de la gasolina en Monterrey, Tijuana y Veracruz
El costo del combustible varía según la logística y la región. Aquí te dejamos los precios en otras de las zonas con mayor movilidad:
- Nuevo León (Monterrey): Regular 23.62, Premium 27.07 y Diésel 26.05
- Tijuana: Regular 23.17, Premium 25.99 y Diésel 25.37 .
- Veracruz: Regular 23.56, Premium 24.77 y Diésel 25.94.
¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?
Si comparamos con nuestro vecino del norte, los precios por litro (convertidos a moneda nacional) muestran una diferencia notable:
- Regular: $3.15 dólares (51.50 pesos)
- Premium: $3.93 dólares (64.26 pesos)
- Diésel: $3.56 dólares (58.21 pesos)
¿Dónde es más barato cargar gasolina hoy?
Según las cifras más recientes entregadas por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el panorama del combustible este viernes presenta contrastes marcados en el territorio nacional:
- Tijuana: Se consolida como un punto estratégico para el ahorro, ofreciendo la gasolina Regular a un precio de 23.17 pesos, uno de los más competitivos del país.
Monterrey: En el otro extremo, la capital regia reporta tarifas elevadas en el sector de alta gama, con la gasolina Premium sobrepasando los 27.07 pesos por litro.