¡Llena el tanque HOY! El precio de la gasolina da un respiro este sábado 7 de marzo 2026

Este sábado 7 de marzo de 2026 se mueven las tarifas de este combustible. En Azteca Noticias nos dimops a la tarea de consultar el precio de la gasolina en México y en qué puntos del país puedes encontrarla más barata para que puedas elegir.

Precio de la gasolina en México hoy viernes 6 de marzo

A nivel nacional, estos son los precios que encontrarás en la mayoría de las estaciones este viernes:

Gasolina Regular: 23.25 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.61 pesos por litro

Diésel: 26.35 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular hoy 6 de marzo

Para quienes utilizan alternativas más económicas, el gas natural vehicular presenta los siguientes rangos:

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en la CDMX hoy 6 de marzo

El costo de la gasolina en la capital se encuentra así en la Ciudad de México (CDMX):

Regular: 23.34

Premium: 25.86

Diésel: 26.18

Precio de la gasolina en el Edomex hoy 6 de marzo

Estado de México (Edomex):

Regular: 23.54

Premium: 25.29

Diésel: 25.85

Precio de la gasolina en Guadalajara hoy 6 de marzo

Jalisco (Guadalajara):

Regular: 23.64

Premium: 26.19

Diésel: 26.29

Precio en de la gasolina en Monterrey, Tijuana y Veracruz

El costo del combustible varía según la logística y la región. Aquí te dejamos los precios en otras de las zonas con mayor movilidad:

Nuevo León (Monterrey): Regular 23.62, Premium 27.07 y Diésel 26.05

Tijuana: Regular 23.17, Premium 25.99 y Diésel 25.37 .

Veracruz: Regular 23.56, Premium 24.77 y Diésel 25.94.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Si comparamos con nuestro vecino del norte, los precios por litro (convertidos a moneda nacional) muestran una diferencia notable:

Regular: $3.15 dólares (51.50 pesos)

Premium: $3.93 dólares (64.26 pesos)

Diésel: $3.56 dólares (58.21 pesos)

¿Dónde es más barato cargar gasolina hoy?

Según las cifras más recientes entregadas por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el panorama del combustible este viernes presenta contrastes marcados en el territorio nacional: