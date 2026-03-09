Lunes de cambios: Así amanece el precio de la gasolina en México
El precio de la gasolina ha tenido cambios en México en los recientes días; consulta cuál es el costo promedio del combustible en tu entidad y evita sorpresas.
¿Quieres saber en dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué zonas del país se reportan el precio más bajo de este combustible para hoy lunes 9 de marzo de 2026.
¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?
Este lunes 9 de marzo de 2026, los precios promedio del combustible en México se ubican en los siguientes niveles:
- Gasolina Regular: 23.59 pesos por litro
- Gasolina Premium: 25.76 pesos por litro
- Diésel: 26.97 pesos por litro
Precio del gas natural vehicular 9 de marzo de 2026
- Precio mínimo por litro: 10.99 pesos
- Precio promedio por litro: 12.60 pesos
- Precio máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de marzo de 2026
Estos son los precios del combustible en la Ciudad de México para este lunes:
- Gasolina Regular: 23.74 pesos por litro
- Gasolina Premium: 25.88 pesos por litro
- Diésel: 26.57 pesos por litro
¿Por qué en Texas la gasolina es barata y en México impagable? La verdad detrás del precio
Precio de gasolina en Edomex hoy 9 de marzo de 2026
En el Estado de México, los precios reportados son:
- Gasolina Regular: 23.57 pesos por litro
- Gasolina Premium: 25.33 pesos por litro
- Diésel: 26.38 pesos por litro
Precio de gasolina en Guadalajara hoy 9 de marzo de 2026
En Guadalajara, el combustible se vende aproximadamente en:
- Gasolina Regular: 23.92 pesos por litro
- Gasolina Premium: 26.37 pesos por litro
- Diésel: 27.02 pesos por litro
Precio de gasolina hoy 9 de marzo de 2026 en Monterrey
Para Monterrey, los precios se ubican en:
- Gasolina Regular: 23.85 pesos por litro
- Gasolina Premium: 27.01 pesos por litro
- Diésel: 26.37 pesos por litro
Precio de gasolina en Chihuahua hoy 9 de marzo de 2026
En Chihuahua se registran algunos de los precios más bajos del país:
- Gasolina Regular: 22.22 pesos por litro
- Gasolina Premium: 23.61 pesos por litro
- Diésel: 26.33 pesos por litro
Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 9 de marzo de 2026
En Tamaulipas, los costos del combustible son:
- Gasolina Regular: 21.71 pesos por litro
- Gasolina Premium: 23.50 pesos por litro
- Diésel: 24.80 pesos por litro
¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?
Estos son los precios promedio del combustible en Estados Unidos para este 9 de marzo de 2026:
- Gasolina Regular por galón: 3.47 dólares (62.02 pesos)
- Gasolina Premium por galón: 4.34 dólares (77.57 pesos)
- Diésel por galón: 4.65 dólares (83.12 pesos)
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
El precio de la gasolina para este lunes 9 de marzo de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
De acuerdo con estos registros, Tamaulipas está entre las entidades con el combustible más económico del país, con un precio aproximado de 21.71 pesos por litro de gasolina regular.
En contraste, Guadalajara, Jalisco, se encuentra entre las ciudades donde el combustible presenta un costo más elevado, al venderse alrededor de 23.92 pesos por litro.
¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?
La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en su nivel de octanaje, que mide la resistencia del combustible a detonaciones prematuras dentro del motor.
La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele utilizarse en motores de compresión estándar. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que se recomienda para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.
Para saber qué tipo de gasolina debe usar tu vehículo, lo más recomendable es revisar el manual del fabricante, el tapón del tanque o la puerta del conductor, donde normalmente se especifica el combustible adecuado.