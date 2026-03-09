Lunes de cambios: Así amanece el precio de la gasolina en México

¿Quieres saber en dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué zonas del país se reportan el precio más bajo de este combustible para hoy lunes 9 de marzo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Este lunes 9 de marzo de 2026, los precios promedio del combustible en México se ubican en los siguientes niveles:

Gasolina Regular : 23.59 pesos por litro

: 23.59 pesos por litro Gasolina Premium : 25.76 pesos por litro

: 25.76 pesos por litro Diésel: 26.97 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 9 de marzo de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de marzo de 2026

Estos son los precios del combustible en la Ciudad de México para este lunes:

Gasolina Regular : 23.74 pesos por litro

: 23.74 pesos por litro Gasolina Premium : 25.88 pesos por litro

: 25.88 pesos por litro Diésel: 26.57 pesos por litro

¿Por qué en Texas la gasolina es barata y en México impagable? La verdad detrás del precio

Precio de gasolina en Edomex hoy 9 de marzo de 2026

En el Estado de México, los precios reportados son:

Gasolina Regular : 23.57 pesos por litro

: 23.57 pesos por litro Gasolina Premium : 25.33 pesos por litro

: 25.33 pesos por litro Diésel: 26.38 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 9 de marzo de 2026

En Guadalajara, el combustible se vende aproximadamente en:

Gasolina Regular : 23.92 pesos por litro

: 23.92 pesos por litro Gasolina Premium : 26.37 pesos por litro

: 26.37 pesos por litro Diésel: 27.02 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 9 de marzo de 2026 en Monterrey

Para Monterrey, los precios se ubican en:

Gasolina Regular: 23.85 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.01 pesos por litro

Diésel: 26.37 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 9 de marzo de 2026

En Chihuahua se registran algunos de los precios más bajos del país:

Gasolina Regular : 22.22 pesos por litro

: 22.22 pesos por litro Gasolina Premium : 23.61 pesos por litro

: 23.61 pesos por litro Diésel: 26.33 pesos por litro

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 9 de marzo de 2026

En Tamaulipas, los costos del combustible son:

Gasolina Regular : 21.71 pesos por litro

: 21.71 pesos por litro Gasolina Premium : 23.50 pesos por litro

: 23.50 pesos por litro Diésel: 24.80 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio del combustible en Estados Unidos para este 9 de marzo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 3.47 dólares (62.02 pesos)

por galón: 3.47 dólares (62.02 pesos) Gasolina Premium por galón: 4.34 dólares (77.57 pesos)

por galón: 4.34 dólares (77.57 pesos) Diésel por galón: 4.65 dólares (83.12 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este lunes 9 de marzo de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con estos registros, Tamaulipas está entre las entidades con el combustible más económico del país, con un precio aproximado de 21.71 pesos por litro de gasolina regular.

En contraste, Guadalajara, Jalisco, se encuentra entre las ciudades donde el combustible presenta un costo más elevado, al venderse alrededor de 23.92 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en su nivel de octanaje, que mide la resistencia del combustible a detonaciones prematuras dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele utilizarse en motores de compresión estándar. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que se recomienda para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para saber qué tipo de gasolina debe usar tu vehículo, lo más recomendable es revisar el manual del fabricante, el tapón del tanque o la puerta del conductor, donde normalmente se especifica el combustible adecuado.

