Sube el petróleo, ¿aumenta el precio del dólar? Este es el tipo de cambio hoy 9 de marzo

¿Planeas cambiar divisas? El precio del dólar estadounidense inicia este lunes 9 de marzo de 2026 con ligeras variaciones, tras las variaciones en el precio del petróleo. En Azteca Noticias te informamos del tipo de cambio de hoy.

Los mercados internacionales continúan atentos al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras analistas financieros advierten que la tensión en Medio Oriente podría ampliarse, lo que mantiene en alerta a inversionistas y operadores en distintas bolsas del mundo.

Por ejemplo, el petróleo Brent, uno de los usados como referencia, se acercó a los 120 dólares por barril, para bajar a alrededor de 104 dólares, lo que representó una ganancia de 12%. Un aumento así no ocurría desde el año 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó estas variaciones del petróleo como un “precio muy pequeño a pagar” para la unión americana y el mundo por la seguridad y paz de terminar con la amenaza nuclear iraní.

Precio del dólar hoy 9 de marzo de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.05 pesos a la compra y 18.39 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 9 de marzo de 2026?

¡Atención! En la frontera norte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica alrededor de 17.95 pesos a la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede presentar variaciones dependiendo de la ciudad o la casa de cambio donde se realice la operación.

Precio del dólar canadiense hoy 9 de marzo de 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca registra un precio de 10.75 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante el arranque de operaciones de este lunes.

Si estás pensando en cambiar dinero, toma en cuenta que puedes realizar la operación en cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de marzo de 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada del lunes 9 de marzo en 69 mil 159 dólares por unidad, lo que representa un alza de 4.83% respecto a su cierre anterior.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda arrancó el día con un valor aproximado de 1 millón 232 mil 873 pesos por unidad.

Así amanece el Bitcoin hoy.|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 9 de marzo de 2026?

El petróleo ha mostrado un incremento cercano al 25% desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Analistas de Wall Street advierten que el precio puede mantenerse al alza si la situación en Irán se vuelve más inestable, debido a que se trata de uno de los principales productores de crudo a nivel mundial.