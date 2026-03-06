Precio del dólar da un respiro; así quedó hoy 6 de marzo 2026

Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, el petróleo registra un incremento semanal no visto desde la invasión de Rusia a Ucrania hace dos años. La principal preocupación de los mercados radica en el posible bloqueo de las exportaciones y del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el suministro global. El precio del dólar también ha sufrido afectaciones.

Precio del dólar hoy jueves 5 de marzo

El billete verde sube ligeramente tras la incertidumbre de la política económica estadounidense y la agitación tanto interna como geopolítica. Si tienes planeado realizar operaciones este martes, así se cotiza:

Compra: 16.55 pesos

Venta: 18.39 pesos

Precio del dólar canadiense hoy jueves 5 de marzo

Si tu interés está en la moneda de la hoja de maple, el dólar canadiense también presenta variaciones en ventanilla bancaria para este inicio de marzo:

Compra: 10.80 pesos



Precio del barril de petróleo este jueves 5 de marzo

Las cotizaciones del crudo mantuvieron su tendencia al alza durante la jornada de este jueves. Este incremento responde a la agudización del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán, situación que ha afectado la continuidad en la distribución del recurso.

Ante este escenario, diversas potencias productoras han optado por disminuir sus niveles de extracción, mientras que otros sectores han implementado estrategias para salvaguardar la disponibilidad del hidrocarburo en el mercado.

Petróleo Brent: 87. 5dólares el barril

Petróleo WTI (EU): 84.77

Mezcla Mexicana: 75.24 dólares (Estimado al alza por la tendencia mundial).

Precios del Bitcoin miércoles 4 de marzo: Contrastes entre México y Estados Unidos

El mundo de las criptomonedas vive una jornada mixta. El precio del bitcoin inicia la jornada en 68 mil 651 dólares por unidad, lo que representa una baja de 3.12% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza el millón 226 mil 562 pesos.

