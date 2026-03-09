¡Inflación en México se dispara! Supera 4% durante febrero 2026; qué subió de precio

¿Se va por los cielos? La inflación en México aumentó más de lo previsto para el mes de febrero 2026, ubicándose por encima del rango objetivo del Banco de México (Banxico). Estos son los alimentos y productos que subieron de precio.

¿Cómo está la inflación en México 2026?

La inflación de México se ubicó en 4.02% para febrero 2026, cifra superior a los 3.92% registrados en la primera quincena del segundo mes del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios de los productos, se ubicó en 4.50%.

Banxico busca ubicar la inflación en 3% con con variación porcentual; se estima que podríamos alcanzar este nivel en el tercer trimestre de este mismo año.

En febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 144.307 y representó un aumento de 0.50% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.02%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

Lista de productos que más subieron de precio en México

El INEGI compartió la lista de los productos, alimentos y servicios que aumentaron de precio durante el segundo mes de años, siendo impactados por la inflación en México 2026.



Limón.

Jitomate.

Papa y otros tubérculos.

Tomate verde.

Plátanos.

Cigarros.

Otros alimentos cocinados.

Otros productos que subieron de precio en febrero 2026 fueron: Loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como vivienda propia y restaurantes y similares.

Estos fueron los productos que subieron de precio en México|INEGI

Por el contrario, los productos que bajaron de precio fueron: Cebolla, Chile serrano, calabacita, huevo, Gas doméstico LP, frijol, desodorantes personales, carne de cerdo y el pollo.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.



Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.