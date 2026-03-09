¡México más endeudado que nunca! Deuda pública supera los 18 billones de pesos; esto deben los mexicanos

Al presentar el reporte "Navegando las Finanzas Públicas del 2025", se reveló que la deuda pública de México suma 18.8 billones de pesos, siendo su nivel más alto en 25 años, pero ¿cuánto deben las y los mexicanos?

¿Cuánto debe cada mexicano? El costo de la deuda pública por ciudadano

En caso de repartir la deuda pública, cada mexicano debería pagar alrededor de 140 mil 736 pesos, un aumento importante respecto al mismo periodo del año anterior, según Jorge Cano, Coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.

Por otro lado, en 2024, los mexicanos debían 136 mil 739 pesos por persona.

¡Los mexicanos estamos más endeudados que nunca!



De acuerdo con Jorge Cano de México Evalúa, la deuda pública en México llegó a 18.8 billones de pesos.



Si se repartiera entre los mexicanos, a cada uno le tocaría pagar 140,736 pesos, más que los 136,738 pesos registrados en… pic.twitter.com/PA6DrI9o8P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

¿Cómo afecta la deuda pública a los mexicanos?

La deuda pública de México es el conjunto de préstamos internos y externos que ha contraído el gobierno para financiar sus gastos y proyectos, pero ¿cómo afecta a los ciudadanos?

Las afectaciones se dividen en dos grandes rubros, el primero son las limitaciones del presupuesto público, mientras que el segundo se presenta en mayores costos para los contribuyentes, lo que podría traducirse en:



Menos inversión en infraestructura.

Recortes en servicios sociales, es decir, reducción de presupuesto para sectores como educación, salud y seguridad.

Aumento a la dependencia, lo que significa que la calidad de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos disminuye.

Para solventar el crecimiento de la deuda, el Gobierno podría incrementar los ingresos a través del aumento o creación de impuestos, así como la eficiencia a la recaudación.

¿Endeudados por los caprichos de AMLO? La deuda histórica que los mexicanos pagan con sus impuestos

¿Cómo está la economía de México actualmente?

La inflación de México se ubicó en 4.02% para febrero 2026, cifra superior a los 3.92% registrados en la primera quincena del segundo mes del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios de los productos, se ubicó en 4.50%.

El Banco de México (Banxico) busca ubicar la inflación en 3% con con variación porcentual; se estima que podríamos alcanzar este nivel en el tercer trimestre de este mismo año.