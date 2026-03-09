Tráfico en carreteras HOY: Choques y cierres afectan la circulación en vías clave de México
Sigue el reporte completo de carreteras y autopistas de México hoy lunes 9 de marzo de 2026. Accidentes, reducción de carriles y cómo avanzan las casetas.
¡Toma tus precauciones! En Azteca Noticias te presentamos el reporte más completo sobre lo que sucede en las principales autopistas y carreteras de México para que planees tu salida. Este lunes 9 de marzo de 2026, la red vial nacional podría presentar complicaciones tras los recientes hechos relacionados con el abatimiento de "El Mencho".
Mantente informado minuto a minuto con nosotros sobre los cierres, la reducción de carriles y el tiempo de espera en las casetas de cobro más importantes. Recuerda que las condiciones en carretera pueden cambiar en cuestión de segundos debido al clima o percances viales, por lo que te recomendamos manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.
Alerta Vial: Choque múltiple colapsa la Autopista México-Puebla
Cuerpos de emergencia y unidades de rescate se encuentran laborando en el kilómetro 17 de la Autopista México-Puebla, con dirección a la capital poblana, tras registrarse un choque múltiple que involucra a varios vehículos particulares y de carga.
El incidente ha provocado el cierre parcial de carriles, generando una fila de vehículos que ya alcanza varios kilómetros de longitud desde la zona de Santa Catarina.
Equipos de emergencia atienden choque múltiple en el kilómetro 17 de la Autopista México-Puebla.