Por las nubes: Así cierra la semana el precio de la gasolina hoy viernes 6 de marzo 2026

La jornada de este viernes 6 de marzo de 2026 arranca con movimientos en las tarifas de este combustible al comienzo del fin de semana. fluctuaciones en las tarifas. Consulta el precio de la gasolina en México y en qué puntos del país puedes encontrarla más barata.

Precio de la gasolina en México hoy viernes 6 de marzo

A nivel nacional, estos son los precios que encontrarás en la mayoría de las estaciones este viernes:

Gasolina Regular: 23.24 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.61 pesos por litro

Diésel: 26.25 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular hoy 6 de marzo

Para quienes utilizan alternativas más económicas, el gas natural vehicular presenta los siguientes rangos:

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en la CDMX hoy 6 de marzo

El costo de la gasolina en la capital se encuentra así en la Ciudad de México (CDMX):

Regular: 23.36

Premium: 25.85

Diésel: 26.01

Precio de la gasolina en el Edomex hoy 6 de marzo

Estado de México (Edomex):

Regular: 23.54

Premium: 25.29

Diésel: 25.85

Precio de la gasolina en Guadalajara hoy 6 de marzo

Jalisco (Guadalajara):

Regular: 23.61

Premium: 26.17

Diésel: 26.20

Precio en de la gasolina en Monterrey, Tijuana y Veracruz

El costo del combustible varía según la logística y la región. Aquí te dejamos los precios en otras de las zonas con mayor movilidad:

Nuevo León (Monterrey): Regular 23.61, Premium 27.06 y Diésel 25.95.

Tijuana: Regular 23.19, Premium 26.00 y Diésel 25.38 .

Veracruz: Regular 23.56, Premium 24.77 y Diésel 25.93.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Si comparamos con nuestro vecino del norte, los precios por litro (convertidos a moneda nacional) muestran una diferencia notable:

Regular: $3.15 dólares (51.50 pesos)

Premium: $3.93 dólares (64.26 pesos)

Diésel: $3.56 dólares (58.21 pesos)

¿Dónde es más barato cargar gasolina hoy?

Según las cifras más recientes entregadas por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el panorama del combustible este viernes presenta contrastes marcados en el territorio nacional:

Tijuana: Se consolida como un punto estratégico para el ahorro, ofreciendo la gasolina Regular a un precio de 23.19 pesos, uno de los más competitivos del país.

Monterrey: En el otro extremo, la capital regia reporta tarifas elevadas en el sector de alta gama, con la gasolina Premium sobrepasando los 27.06 pesos por litro.



Cuida el octanaje especificado por el fabricante de tu motor. Esta práctica no solo garantiza el rendimiento óptimo de tu vehículo, sino que previene gastos correctivos innecesarios, protegiendo tu economía a futuro.