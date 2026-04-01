Precio del dólar arriba de los 18 pesos: Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores para el último día de marzo 2026

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para el último martes del mes. Azteca Noticas te comparte el tipo de cambio en México hoy 31 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana da Valores este martes?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con un desempeño positivo, impulsada por un notable avance en su principal indicador.

El índice líder S&P/BMV IPC se ubicó en 68,610.72 puntos, lo que representó un incremento de 2.27%, equivalente a una ganancia de 1,523.08 unidades respecto al cierre previo.

Este repunte refleja un mayor optimismo entre los inversionistas, quienes impulsaron las compras en el mercado accionario, generando una jornada de fuerte recuperación. El movimiento al alza también sugiere una reacción favorable ante factores económicos o corporativos que fortalecieron la confianza en el mercado mexicano.

En cuanto a la actividad, se registró un volumen de operación de 245.6 millones de títulos, lo que indica una participación sólida y un dinamismo relevante en las transacciones durante el día.

Cierre Wall Street HOY 31 de marzo 2026

El índice S&P 500 perfila una caída cercana al 7% en el periodo, afectado por un entorno de mayor incertidumbre que ha golpeado el ánimo de los inversionistas.

Entre los factores que explican este retroceso destaca el repunte en los precios del petróleo, lo que ha generado presiones inflacionarias y preocupación sobre el costo de la energía a nivel global. A esto se suma una fuerte corrección en las acciones tecnológicas de gran capitalización, que habían liderado el rally tras la pandemia.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 31 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 31 de marzo de 2026, en $16.25 pesos la compra y en $18.54 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.55 pesos la compra y en $13.64 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.90 pesos la compra y en $17.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 31 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 31 de marzo 2026, en 67 mil 995 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.91% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró el segundo incremento de la semana tras varios días de pérdida debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 219 mil 945 pesos por unidad.

Precio del petróleo por continúa arriba de los 100 dólares

Antes de que el conflicto en Medio Oriente interrumpiera el suministro, aproximadamente el 20% del petróleo mundial se transportaba a través del estrecho de Ormuz, lo que provocó que el precio del petróleo Brent se disparara un 59% en marzo, el mayor aumento mensual de la historia. El lunes, al abrir el mercado, el precio se situaba en 115,66 dólares por barril.