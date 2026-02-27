¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 27 de febrero de 2026?

¿Qué cambios se registraron este viernes 27 de febrero de 2026 en los mercados financieros? Así fue el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy 27 de febrero 2026

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores la jornada de este 27 de febrero? El principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 71,405.77 puntos, lo que representa un avance de 0.02 por ciento.

¿En cuánto está el dólar en México este 27 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Así cerró Wall Street hoy 27 de febrero 2026

Las acciones financieras y tecnológicas fueron duramente golpeadas el viernes por un puñado de persistentes preocupaciones de los inversores, y las acciones estadounidenses sufrieron sus mayores caídas porcentuales mensuales en un año.

Los tres índices principales cerraron considerablemente a la baja y registraron fuertes caídas semanales, con el Dow Jones de primera línea registrando su mayor caída semanal desde mediados de noviembre. La ola de ventas se vio impulsada por la incertidumbre sobre los costos y las disrupciones relacionadas con la inteligencia artificial, la reaparición de la incertidumbre arancelaria y las tensiones geopolíticas latentes.

El S&P 500 y el Nasdaq registraron sus caídas mensuales más pronunciadas desde marzo de 2025, mientras que el Dow logró su décimo mes consecutivo de ganancias, su racha ganadora más larga desde la racha de diez meses que terminó en enero de 2018.



Promedio Industrial Dow Jones cayó 521,28 puntos, o un 1,05 %, a 48.977,92.

S&P 500 perdió 29,98 puntos, o un 0,43 %, a 6.878,88.

Nasdaq Composite perdió 210,17 puntos, o un 0,92 %, a 22.668,21.

Precio del petróleo hoy 27 de febrero 2026

Las acciones mundiales cayeron el viernes, lastradas por persistentes preocupaciones sobre las altas valoraciones y la fuerza disruptiva de la IA, mientras que el potencial de interrupciones en el suministro de petróleo debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán elevó los precios del crudo.

Wall Street cerró a la baja, con el índice de referencia S&P 500. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,43 %, cayendo un 1,05 % y el Nasdaq Composite un descuento del 0,92 %.

Con información de Reuters