Mercados cierran al alza este 20 de febrero; así terminaron la BMV y Wall Street

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street cerraron la jornada de este viernes 20 de febrero de 2026 con movimientos positivos en los principales índices bursátiles.

El cierre de bolsas hoy mostró avances tanto en México como en Estados Unidos, con ganancias en el S&P/BMV IPC, el Dow Jones y el Nasdaq, mientras que el dólar y el petróleo registraron variaciones moderadas.

Además del desempeño de los mercados accionarios, inversionistas también siguieron el comportamiento del Bitcoin y el precio del crudo Brent al finalizar la sesión.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 20 de febrero 2026

El principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, terminó la sesión en 71,427.07 puntos, lo que representó un avance de 0.82%, equivalente a 581.41 unidades respecto a la jornada previa.

Durante la sesión se negociaron 134,112,867 títulos, en una jornada que cerró con tono positivo para el mercado mexicano al finalizar las operaciones de este viernes.

Cierre de Wall Street hoy 20 de febrero 2026

En Estados Unidos, los principales indicadores de Wall Street también finalizaron con ganancias generalizadas.

El S&P 500 concluyó en 6,909.51 puntos, con un alza de 0.69%, mientras que el Dow Jones cerró en 49,625.97 unidades, con un avance de 0.47%.

Por su parte, el Nasdaq terminó en 22,886.07 puntos, registrando una ganancia de 0.90%, mientras que el Russell 2000 fue el único que mostró ligera variación negativa al ubicarse en 2,663.78 puntos (-0.05%).

En tanto, el índice de volatilidad VIX se colocó en 19.09 puntos, con una disminución de 5.64%, reflejando menor percepción de riesgo en los mercados.

¿En cuánto cerró el dólar hoy 20 de febrero 2026?

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense terminó la jornada de este viernes con variaciones moderadas frente al peso mexicano.

En Banco Azteca, una de las instituciones con mayor presencia en el país y con un horario de 9:00 am a 9:00 pm los 365 días del año, la divisa se ubicó en 16.00 pesos a la compra y 17.79 pesos a la venta al finalizar las operaciones de este viernes.

Precio del dólar estadounidense hoy 20 de febrero de 2026 | Banco Azteca

Estos niveles reflejan la referencia cambiaria disponible para clientes que realizan operaciones en sucursal, en una jornada de estabilidad relativa para el tipo de cambio.

Precio del Bitcoin hoy 20 de febrero 2026

En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin concluyó la jornada con un precio de 67,075.74 dólares por unidad.

Al tipo de cambio actual, la criptomoneda se ubicó en 1,160,598.21 pesos mexicanos, manteniéndose como el principal activo digital por capitalización de mercado .

El comportamiento del Bitcoin continuó reflejando la volatilidad característica del sector cripto.

Valor del Bitcoin hoy 20 de febrero 2026 | Google Finance

Precio del petróleo hoy 20 de febrero 2026

En el mercado energético, el crudo Brent cerró en 70.52 dólares por barril , lo que representó una variación diaria de -0.23%.

Durante la sesión, el energético alcanzó un máximo de 71.09 dólares y un mínimo de 70.16 dólares, con un precio previo de 70.68 dólares, mostrando ajustes moderados en la jornada.