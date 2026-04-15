¡A preparar la cartera! Las nuevas tarifas de la Autopista del Sol y la fecha exacta del aumento

Viajar a Acapulco podría requerir un ajuste en el presupuesto. La reciente actualización de costos en las casetas de algunas carreteras de México, podría impactar en los bolsillos de los mexicanos y sus planes de viaje, pero ¿cuáles son los nuevos precios de la Autopista del Sol?

¿Cuándo aplican los nuevos precios de la Autopista del Sol 2026?

¡Atención, viajeros! El aumento de precios en la Autopista del Sol comenzó desde el pasado 13 de abril 2026, por lo que el nuevo costo ya puede verse reflejado en las casetas.

El aumento de precio a las casetas, solo aplica para aquellos peajes manejados por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Nuevos precios de la Autopista del Sol: ¿Cuánto cuesta cada caseta?

Si tienes planeas un viaje desde la Ciudad de México hasta Acapulco, pasarás por al menos cinco casetas administradas por Capufe, pero ¿cuál será el precio de cada caseta de la Autopista del Sol para 2026?



Caseta Tlalpan - $156 pesos por auto.

Caseta Alpuyeca - $100 pesos por auto.

Caseta Paso Morelos - $209 pesos por auto.

Caseta Palo Blanco - $190 pesos por auto.

Caseta La Venta - $171 pesos por auto.

En total, las personas que viajen en auto desde la CDMX a Acapulco tendrán que pagar alrededor de $826 pesos de caseras, convirtiendo a la Autopista el Sol en la segunda carretera más cara de México.

¡OTRO GOLPE AL BOLSILLO!



Este lunes amanecimos con nuevas tarifas en las casetas de @CAPUFE justo después de las vacaciones de Semana Santa.



📍 La México-Cuernavaca sube de 149 a 156 pesos

📍 La México-Toluca pasa de 111 a 116 pesos

📍 Y la Autopista del Sol ya cuesta 826 pesos… pic.twitter.com/cG4HYkaLIz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Precio de casetas para motos 2026 en la Autopista del Sol:

Caseta Tlalpan - $78 pesos por moto.

Caseta Alpuyeca - $50 pesos por moto.

Caseta Paso Morelos - $104 pesos por moto.

Caseta Palo Blanco - $95 pesos por moto.

Caseta La Venta - $85 pesos por moto.

Para las personas que viajan en moto, el costo total de casetas será de aproximadamente $412 pesos por unidad.

¿Cuál sería el costo total de viajar de la CDMX hasta Acapulco en 2026?

Si eres de los que disfrutan del famoso "Acapulcazo", el costo total del trayecto de la Ciudad de México a Acapulco, el cual está compuesto por 367 kilómetros, podría acercarse a los mil pesos, únicamente en el pago de casetas.



Costo total de un viaje a Acapulco en auto - $826 pesos por auto, solo de ida.

El costo total de un viaje redondo a Acapulco por carretera - $1,652 pesos por auto.

Este total, únicamente suma el precio de las casetas, por lo que se tendría que añadir el costo de la gasolina, hospedaje, comidas y algunos gastos extra.